Racing Point y Checo Pérez mantuvieron una buena relación el año pasado, de hecho, el piloto mexicano vivió su mejor temporada de F1 el pasado 2020. Entonces con Racing Point, finalizó en el cuarto lugar del campeonato y consiguió la primera cima del podio en su carrera.

El ahora piloto de Red Bull reconoció en una entrevista con el sitio de la F1 la ayuda de Racing Point en la obtención de los objetivos: "Mucho crédito para el equipo porque me dieron un auto este año del que puedo demostrar de lo que soy capaz, así que eso es algo muy especial".

Sobre la forma en la que salió de la escudería, el piloto Sergio 'Checo' Pérez mencionó: "Normalmente los finales no son muy felices, pero creo que este lo es, porque dejar de esa manera el equipo con el que he estado durante siete años es definitivamente especial, y fue un día que nunca olvidaremos, así que me complace dejar el equipo en esta altura".



¿Qué le regaló Racing Point a Checo Pérez?

El volante y la copa que regalo Racing Point a 'Checo' Pérez

La escudería Racing Point , antes de que Sergio se despidiera, además del volante, el staff de Racing Point le preparó un par de pasteles, le entregó una placa y un destacado trofeo por todo lo conseguido en más de dos años. tras terminar el calendario de F1.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Racing Point es una escudería británica de Fórmula 1 creada en octubre de 2007, surgida a raíz de la compra de Spyker F1 por parte del consorcio formado por el empresario de la India Vijay Mallya y por el holandés Michiel Mol, pagando 88 millones de euros para adquirir la mitad de las acciones del equipo.

¿Cuáles son los pilotos de Racing Point?

Los dos pilotos de Aston Martin AMR21 de F1

Los pilotos para 2021 son Lance Stroll, hijo del nuevo propietario del equipo y Sebastian Vettel . También es previsible que los motores sigan siendo Mercedes Benz, declaró el dueño en su momento.

En lo que a buen seguro no flaqueará el Aston Martin AMR21 será en el apartado del motor, ya que Mercedes es un seguro de vida año tras año. "En términos de rendimiento, todo el mundo conoce la potencia del motor Mercedes".

¿Qué pasó con el equipo de Racing Point?

Aston Martin AMR21 de F1 es el nombre del equipo Racing Point

El equipo Racing Point cambió el nombre a Aston Martin en 2021 , esto como parte de un acuerdo de inversión entre la empresa automotriz y el multimillonario Lawrence Stroll, quien adquirió Racing Point, hasta 2018 denominado Force India.

El consorcio liderado por Stroll adquirió el 16.7% de las acciones de la empresa Aston Martin, por 182 millones de Libras y parte del acuerdo determina como esencial la vinculación de Aston Martin en la F1.

El documento, dice que “Aston Martin F1 será el nuevo nombre del equipo Racing Point a partir de 2021, siendo el acuerdo por diez años.

Ahora conoces la relación que mantuvo Racing Point y Checo Pérez en la temporada pasada antes de que el piloto mexicano se contratará con Red Bull.

