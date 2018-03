Racha de buenas actuaciones de Memo Ochoa

El portero mexicano ha recibido cuatro goles en sus últimos cinco partidos con el Standard

La temporada pasadafue el portero más goleado de laen elque terminó descendiendo a Segunda División, y ahora en su nueva etapa en el futbol europeo con el, vive una de sus mejores rachas bajo los tres palos. El portero mexicano ha recibido cuatro goles en sus últimos cinco partidos con el, racha que solo es superada por un par que tuvo en, donde recibió dos y tres goles un lapso de cinco partidos. Esta racha de buenas actuaciones decon elincluye un partido en el que no recibió ninguna anotación, frente al Royal Charleroi que terminó con marcador de 0-0. En lo que va de la campaña, el mexicano ha recibido 15 anotaciones en 10 partidos, promediando 1.5 goles por partido, mejorando la marca que tenía en elque era de 2.1 anotaciones por juego. “Todos conocemos el recorrido que tiene Memo, todos sabemos el gran jugador que es y siempre lo ha demostrado y no sé porque la gente duda de sus capacidad, lo ha demostrado en selección y en su club y está haciendo muy bien las cosas”, aseguró, el mediocampista del Mouscron, quien lo enfrentará este viernes. Si bien la liga belga no tiene la misma calidad y nivel que la española o la francesa, los otros dos países en los que ha estado, la experiencia actual le debe servir para obtener mayor confianza de cara a la. A diferencia del año pasado con el Granada, donde recibía semana a semana goleadas por más de cinco anotaciones, con el Standard sólo ha recibido dos goleadas, las cuales fueron por marcador de 4-0.