Quintana Roo, sede oficial de las competencias de talla internacional “Senior Games of The Americas 2018”.

Dicen que para el deporte no hay edad y el International Senior Games of the Americas es una organización dedicada a promover la vida saludable, el deporte y la actividad física en personas mayores de 50 años a través de competencias y eventos deportivos de talla internacional dentro de un ambiente familiar y divertido.

Para este año, Cancún por primera vez será una de las sedes de estas competencias que originalmente se realizaban en Estados Unidos y para el caribe mexicano se darán cita alrededor de cinco mil personas de 50 años o más.

El International Senior Games of the Americas se realizará del 31 de agosto al 13 de septiembre del año en curso y contará con diferentes disciplinas como son golf, tenis, carrera, pedestre, ciclismo, futbol, softbol, natación, tenis de mesa, atletismo, triatlón, voleibol, baloncesto, badminton, soccer 7, raquetbol, boliche dentro de las ramas varonil y femenil.

“Senior Games of The Americas 2018” en Quintana Roo

El objetivo principal de ISGA es incluir y promover a las personas mayores en cualquier deporte para destacar la vida saludable es por eso que Cancún fue elegida como sede de este año al contar con paisajes naturales que motiven a la gente a concursar.

Cabe destacar que este tipo de eventos ayudan a promover a Quintana Roo como un destino turístico-deportivo, considerando la cantidad de participantes registrados en ediciones anteriores se estima que se alcanzarán cifras superiores a las 10 mil personas quienes llegarán al destino ya que la mayoría de los atletas acuden acompañados de la familia.

Los organizadores han sostenido varias reuniones de trabajo con las autoridades estatales y municipales del deporte para determinar los espacios con los que cuenta Cancún para establecer las sedes que albergarán cada una de las competencias y también determinar fecha exacta y horario.