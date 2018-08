"Quiero demostrar que la gente se equivoca", Chofis López

Es una realidad que no se trata sólo de la afición de Chivas que espera más de Eduardo López, sino también el mismo futbolista.

Fuertemente criticado porque su desempeño no ha ido acompañado de la mano de su potencial, el “10” de Chivas afirma que uno de sus objetivos es comprobar que la gente que sólo le señala lo negativo se encuentra equivocada.

El futbolista que asombró hace medio año por haberse sometido a un régimen físico con el entrenador del Canelo pero que otra vez ha sido interrogado en este principio de torneo, al menos afirma sentirse más maduro ante las críticas.

"Quiero demostrar que la gente se equivoca", Chofis López

“Antes me sacaban mucho de onda, me sentía un poquito raro porque no sabía cómo tomar las críticas. Ahora he madurado mucho y las críticas siempre estarán y hay que demostrar en la cancha que la gente se equivoca, si hablan, siempre lo harán”, afirmó.

La Chofis piensa que a sus 23 años todavía tiene mucho por dar y que va por buen camino. Y sin embargo aclara que le ha tocado pasar momentos complicados, prefiere ver el lado positivo de las cosas.

“Siempre hay que pensar en lo mejor, siempre hay que pensar en lo grande. Estoy muy ansioso, sé que en este torneo me irá muy bien. En la Pretemporada anoté un par de goles. Todos mis compañeros somos uno solo, eso es lo que caracteriza al equipo: la unión”, comentó.

"Quiero demostrar que la gente se equivoca", Chofis López

De manera curiosa su última anotación fue ante el Toluca en el Nemesio Díez, estadio que visitarán este domingo. Ese gol fue en enero, durante la Fecha 1 del Clausura 2018.

“Los goles son muy importantes para un delantero, pero más allá de eso es importante el trabajo que hicimos en la pretemporada, donde considero que trabajé muy bien, me adapté a los trabajos y lo que me caracteriza: el hacer trabajos extra, eso es lo que siempre me ha ayudado. Físicamente y mentalmente me siento muy bien”, sentenció.