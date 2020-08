Quieren fuera de las Chivas a Tena

Luego de tres jornadas en el Guardianes 2020 las Chivas Rayadas de Luis Fernando Tena no encuentran por donde puedan iniciar a perforar las porterías rivales para anotar goles y poder sumar puntos en la tabla general de la Liga MX, por lo que la afición del equipo tapatío quiere la salida del estratega.

El rebaño sagrado sufre la debacle de lo que demostró en la Copa por México y el actual torneo no puede lograr la victoria y la afición ya empezó a realizar campañas en las redes sociales para que se dé un cambio en la dirección técnica del equipo.

Alguien tiene el número de celular de Vucetich? Es para un amigo.��#SOS — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) August 9, 2020

Quieren fuera a Tena y la llegada de Vucetich

Luis Fernando Tena es quien más ha resentido los golpes de los aficionados quienes han pedido su salida del equipo y a través de las redes sociales ya iniciaron campaña para que deje de ser el estratega del equipo y que se dé un cambio con la llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo tapatío.

El Rey Midas se convirtió en tendencia luego que las Chivas cayeron ante el Puebla en el Estadio Akron por lo cual los “Chivahermanos” quieren que su equipo deje la mala racha, los últimos lugares de la tabla y empiecen sumar puntos.

Te puede interesar: Caen las Chivas ante el Puebla siguen sin anotar

Tú crees?? Bueno estás más cerca del equipo que muchos de nosotros, pero a mí se me hizo muy raro que dejara al querétaro. — Elver --d(-.-)b-- (@ElverGonzalez_1) August 9, 2020

“Yo iría hoy mismo por don Víctor Manuel Vucetich, aunque sé que es más fácil que el Atlas quede campeón a que pase eso”, fueron algunas de las publicaciones.

En su arranque contra el León en la jornada 1 contra el León no pudieron anotar y quedaron empatados sacando solo un punto, en la jornada 2 Tena y sus pupilos se enfrentaron al Santos cayendo por marcador de 2-0 con una buena actuación del portero lagunero que no dejó pasar nada y ahora en la jornada 3 no pudieron contra el Puebla mostrando un mal fútbol en su casa y quedando entre los últimos lugares de la tabla general del Guardianes 2020.