¿Quién tiene la casa más cara Gignac o Carlos Salcedo?

André-Pierre Christian Gignac es compañero de Carlos Salcedo en Tigres, pero, no es lo único que tienen en común, también a ambos les encantan las casas grandes, pero ¿quién tiene el inmueble más caro?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te recordamos que Carlos Salcedo es mejor conocido como “Titán” y juega para los felinos en la posición de defensa central.

Anteriormente te contamos que André-Pierre se fue a la yugular de los aficionados por abuchear a Carlos; sin embargo, ahora te diremos si le gana o no a Salcedo, quien ahora está en el ojo de la polémica por andar de fiestero, ¡más adelante te diremos qué hizo!

Gignac vs Carlos Salcedo: ¿quién vive con más lujos?

Carlos y André-Pierre. Foto: Twitter @RafaDato2

El futbolista francés vive en San Pedro Garza y es sabido que en un casa muy cara y lujosa, algo que Carlos también ha querido replicar, pero ¿de verdad le es posible?, el jugador mexicano vive en la zona de Carretera Nacional y según se sabe su dulce hogar tiene un precio aproximado de acuerdo con la plataforma Inmuebles 24 que podría ir de los 13 millones de pesos mexicanos a los 18, por ello, no es descabellado imaginar que viva rodeado de opulencia; pero, aun así no le gana a su compañero André-Pierre.

Tal vez Salcedo vive con lujos, pero queda corto ante el francés, al menos en lo que respecta a su casa, ya que, este vive en una propiedad de 66 millones de pesos, y si tomamos como referencia entre los 13 de Carlos, hay una diferencia enorme entre ambos, la cual es de 53 millones, sin duda, está claro quién es más opulento.

Carlos Salcedo y su fiesta de cumpleaños desenfrenada

Carlos. Foto: www.marca.com

El futbolista mexicano no es el más querido de sus vecinos, y es que para su cumpleaños número 28 de este 2021 decidió armar una pachanga en grande para festejar, una que concluyó a las 7:00 horas del lunes, pues, esta fiesta la hizo el domingo pasado, algo que simplemente no dejó dormir a sus vecinos, de ahí que no es el más querido de su cuadra y con justa razón.

Si quieres saber más sobre el mexicano tienes que leer Carlos Salcedo SE RECUPERÓ del Covid-19.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de www.elfutbolero.com.mx