¿Quién es la mamá de Saul Adiel Álvarez, el hijo del Canelo?

Saúl Álvarez, mejor conocido como “El Canelo”, es un reconocido boxeador mexicano de talla internacional, el cual es padre de cuatro hijos, tres de ellas mujeres y un varón conocido como Saul Adiel Álvarez, por lo que en La Verdad Noticias te hablaremos de este pequeño y su madre.

La madre del menor de los hijos de “El Canelo” es Nelda Sepúlveda de quien se sabe es una empresaria con la cual el púgil tuvo una corta relación de la cual nació el más pequeño de sus hijos, mismo que se convertiría en su junior al nombrarlo igual que él.

Actualmente el pequeño Saul Jr. está por cumplir tres años, por lo que si quieres saber más sobre el pequeño visita el enlace: “Todo sobre Saúl Adiel Álvarez, el hijo más pequeño del Canelo”.

Mamá de Saul Adiel Álvarez, hijo del Canelo

Más que la madre de su hijo, Nelda Sepúlveda es socia de “El Canelo”.

Nelda Sepúlveda ha señalado que hace muchos años atrás fue novia de Canelo pero las cosas no funcionaron, sin embargo sí siguieron en contacto por lo que fueron buenos amigos, además es hermana de la mejor amiga del boxeador.

Pero no sólo eso, actualmente es la socia en un emprendimiento mancomunado con “El Canelo” que les produce buenos dividendos: una franquicia de helados llamada 'Santos Sabores'.

Por lo anterior, es que no se puede decir que su llegada no fue sorpresa ya que ambos han tenido interés entre ellos y aunque Nelda es exitosa por sus propios medios, es hija de un político del estado de Jalisco.

El Canelo pide respeto a su vida privada

Fue en el bautizo de Saúl Adiel que pidió que su vida privada sea respetada.

En 2019 Saúl “El Canelo” Álvarez hizo una contundente declaración, ‘respetar su vida privada’, esto luego que la prensa invadiera la ceremonia de bautizo de su hijo más pequeño, Saúl Adiel Álvarez.

“Con el respeto que se merecen, no sé quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gustan este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado verlos”.

Y con relación a su vida privada, el boxeador fue muy criticado por separarse de Fernanda Gómez cuando estaba embarazada, además que a pocas semanas inició un noviazgo con la modelo Shannon de Lima, así como también que en un corto romance tuvo a su hijo Saúl Adiel con la empresaria Nelda Sepúlveda.

Sin embargo, el púgil parece haber sentado cabeza al casarse con Fernada. En la boda pudieron asistir sus cuatro hijos de “El Canelo”, Emily Cinnamon Álvarez, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel Álvarez.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.