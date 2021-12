¿Quién es la esposa de Hugo Maradona?

Los internautas se han cuestionado quién es la esposa de Hugo Maradona, quien ha causado todo un revuelo en las redes sociales tras darse a conocer la lamentable noticia de la muerte del hermano menor de Diego Maradona, pues el fallecido ex futbolista se casó con la napolitana Paola Morra.

Morra y Maradona se casaron en el año 2016 en un municipio de Bacoli, Italia, tenía tres hijos de su relación con una ex pareja Delia. Por otro lado, la esposa del ex futbolista compartió la última foto familiar unos días antes de Navidad, aquella publicación en Instagram fue del 21 de diciembre.

En La Verdad Noticias te informamos que el hermano de Diego Maradona murió el 28 de diciembre, falleció a los 52 años, lo que fue una noticia lamentable; perdió la vida en su casa ubicada en la zona de Flegrean, en Monte di Procida, en la provincia de Nápoles, Italia.

Pleito entre la esposa de Hugo Maradona y la ex

Ex esposa del argentino criticó a Paola Morra

Tras la repentina muerte del argentino, su ex esposa Delia arremetió contra Paola Morra y aseguró que ella no tiene vergüenza, pues Hugo no estaba bien, la mujer reveló que desde hace años el ex futbolista había tenido problemas de adicción al alcoholismo y que por ese motivo se habían separado.

De igual forma su ex esposa denunció que Paola no cuidó a Hugo, ya que se preocupaba más por sacar ganancias de la marca del ídolo mundial que por cuidar a su esposo. Delia dijo que la esposa le comentó que murió por una bronquitis, pero él necesitaba cuidados, ella solo se preocupó por hacer plata.

¿De qué murió Hugo Maradona?

Hermano de Diego Maradona murió el 28 de diciembre

De acuerdo a los diarios italianos el ex futbolista Hugo Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la mañana del martes 28 de diciembre, el hermano de Diego murió de un infarto en su casa de Monte di Procida, cerca de la ciudad de Nápoles.

Debido a la lamentable noticia, han dado a conocer que la esposa de Hugo Maradona está destrozada por la partida del argentino, de igual forma el club italiano compartió un comunicado para expresar un mensaje a la familia del ex futbolista. Cabe mencionar que su muerte ocurrió 13 meses después del fallecimiento de Diego Maradona.

