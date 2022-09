¿Quién es la enemiga de Victoria Ruffo en la vida real?

Victoria Ruffo es una de las actrices de telenovela más reconocidas de México y ha tenido grandes papeles protagónicos en diversos proyectos de Televisa. Además, es una de las más queridas en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, como dice el dicho “no somos moneditas de oro” y hay una actriz que no aprecia a Victoria. A pesar de que han actuado juntas como madre e hija en una famosa telenovela.

Todo parece indicar que esta “enemistad” traspasó la pantalla, pues está actriz comenzó a odiar a Victoria Ruffo en la vida real. Te contamos de quién se trata y por qué tienen esta relación tan mala.

Esta es la enemiga real de Victoria Ruffo

Victoria Ruffo y Ariadne Díaz.

La actriz con la que Victoria Ruffo tiene una rivalidad es Ariadne Díaz con la que actuó en el año 2014 en la popular telenovela “La Malquerida”. En la historia, Victoria sería la mamá de Ariadne.

Y se reveló que Ariadne Díaz tenía dudas sobre las habilidades de la primera actriz Victoria Ruffo. Sin embargo, Victoria pudo haber callado la boca de la joven actriz con su magistral actuación como su mamá.

Aunque hasta el momento no se sabe si esta rivalidad continúa, pues Ariadne no se ha vuelto pronunciar en contra de Victoria. Lo que sí, es que la joven actriz no ha vuelto a tener algún papel en alguna telenovela mexicana.

¿Cómo se llama la nueva novela de Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo en "Corona de lágrimas 2"

La talentosa Victoria Ruffo actualmente ha vuelto a las telenovelas en el regreso de la exitosa telenovela Corona de Lágrimas 2. La primera versión salió en el año 2012, así, diez años después llegó la continuación en la que también actúan Maribel Guardia, Ernesto Laguardia y África Zavala.

