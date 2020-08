¿Quién es Thom Brennaman? locutor de Cincinnati Reds SUSPENDIDO por homofóbico

La carrera televisiva del locutor Thom Brennaman, está en duda después de que los Cincinnati Reds lo suspendieran por pronunciar un insulto anti-gay al aire el pasado miércoles 19 de agosto durante el segundo juego de una doble cartelera con los Kansas City Royals.

Ese juego marcó el regreso del ex as de los Mets de Nueva York, Matt Harvey, quien regresó a las Grandes Ligas por primera vez en más de un año.

También marcó el regreso de los Cincinnati Reds, quienes tuvieron tres partidos pospuestos luego de que un jugador del club dio positivo a coronavirus.

Cincinnati Reds suspendió al locutor por insultos homofóbicos

Según CNN, se escuchó a Brennaman decir en la transmisión de Fox Sports Ohio, “una de las f*g capitales del mundo” antes de reanudar sus funciones en el aire. Se desconoce qué llevó a ese comentario y el contexto detrás de él. El comentario se hizo después de una pausa comercial.

Poco después de ser escuchado pronunciar el comentario, Brennaman se disculpó al aire. Para Pro football Talk dijo:

"Hice un comentario esta noche, que supongo salió al aire, del que estoy profundamente avergonzado".

Así mismo Brennaman dijo al aire. “Si he lastimado a alguien, no puedo decirte cuánto lo siento, lo digo desde el fondo de mi corazón que lo siento mucho, mucho. No sé si volveré a ponerme estos auriculares, no sé si serán para los Reds, no sé si serán para mis jefes en FOX. Quiero disculparme con las personas que firman mi cheque de pago, por los Reds, por FOX Sports Ohio, por las personas con las que trabajo, por cualquiera a quien he ofendido aquí esta noche. No puedo empezar a decirles cuánto lo siento. Eso no es lo que soy, nunca lo ha sido, y me gustaría pensar que tal vez podría tener algunas personas que puedan respaldar eso. Lo siento mucho, mucho y le pido perdón. Jim Day te llevará el resto del camino a casa".

Luego, Brennaman fue retirado de la transmisión y los Cincinnati Reds emitieron un comunicado denunciando su comentario homofóbico.

Brennaman, de 56 años, es hijo del locutor del Salón de la Fama del Béisbol Nacional Marty Brennaman, quien hizo un comentario al Cincinnati Enquirer.

"Como padre, me duele por él", dijo Marty Brennaman el miércoles por la noche. “Lo que dijo no es un reflejo de quién es Thom Brennaman. Sé que no es él. Pero también me siento terrible por las personas a las que ofendió el comentario ".

¿Quién es Thom Brennaman, el locutor suspendido por los Reds?

Además de narrar los partidos de los Cincinnati Reds para Fox Sports Ohio, Thom Brennaman es un locutor de juego por juego de la NFL para FOX Sports. Según Pro Football Talk, FOX no ha comentado sobre su suspensión.

En 2019, Brennaman presentó los juegos de la NFL en FOX con el analista Chris Spielman y la reportera Shannon Spake.

Aquí está la biografía de Brennaman del sitio web de FOX Sports:

En 2018, el locutor veterano Thom Brennaman celebró sus 25 años en FOX Sports. Se desempeña como locutor jugada por jugada de FOX NFL junto con el analista Chris Spielman y la reportera Shannon Spake. Brennaman también se encarga del rol de FOX Sports Ohio para los partidos de los Cincinnati Reds. Al unirse a FOX Sports en 1994, Brennaman se asoció con el ex liniero ofensivo All-Pro de los Cincinnati Bengals, Anthony Muñoz, para formar uno de los seis equipos de transmisión originales de la NFL de FOX Sports.

Thom Brennaman locutor de los Cincinnati Reds fue suspendido de manera inmediata

Brennaman, considerado como uno de los mejores locutores jugada por jugada del béisbol, llamó a MLB en los juegos de FOX de 1996 a 2014 y también se desempeñó como locutor jugada por jugada del FOX SATURDAY BASEBALL GAME OF THE WEEK, ganador del premio Emmy, durante años.

Al regresar como la voz de los Cincinnati Reds en FOX Sports Ohio en 2019, Brennaman actualmente se encuentra en su 31a temporada convocando juegos de Grandes Ligas y la 13 como miembro del equipo de transmisión de radio y televisión de los Reds.

Uno de los hombres más ocupados en la transmisión de deportes, Brennaman durante años narró los partidos de los Rojos en WLW-AM, la red de radio insignia de los Cincinnati Reds, junto con su padre, el locutor del Salón de la Fama Marty Brennaman, así como a algunos juegos de televisión seleccionados en FSN Ohio.

Brennaman manejó las tareas principales de FOX Sports juego por juego para el Bowl Championship Series en 2006 y narró juegos de fútbol americano universitario para FOX y los Big Ten de 2007-2010, incluidos los tres BCS National Championship Games de 2007-09. Antes de eso, Brennaman narró al Cotton Bowl en FOX desde 2000-2006.

Se asoció con el analista Charles Davis en 2016 (con el reportero Schrager) y en 2015, después de trabajar con David Diehl en 2014 y Brian Billick en 2013, para juegos FOX NFL.

Brennaman se desempeñó como la voz jugada por jugada de los Diamondbacks de Arizona durante una década, y también se desempeñó como director de transmisión del equipo de 1995 a 1997, antes de partir al final de la temporada 2006 para unirse a su padre en la cabina de transmisión.

De 1990 a 1995, Brennaman trabajó para WGN-TV y Radio en Chicago, manejando las tareas de los Chicago Cubs jugada por jugada. Mientras estaba en Chicago, Brennaman tuvo el honor de compartir el micrófono con la leyenda Harry Caray y los ex jugadores Bob Brenly, Steve Stone y Ron Santo.

Here's a better video with the full bit of the perceived tHom homophobic comment at around the 2:06 mark of the game. pic.twitter.com/g1yBHg8zA0 — Church of Baseball ⚾ (@churchofbasebal) August 19, 2020

Brennaman fue locutor jugada por jugada para los Cincinnati Reds (1988-89) al comienzo de su carrera como transmisor, trabajando con el miembro del Salón de la Fama Johnny Bench. Después de graduarse de la universidad, pasó cuatro años (1986-90) como presentador de televisión de fin de semana para WLWT-TV, la filial de NBC en Cincinnati, y un año como reportero de deportes matutinos para WLW Radio en Cincinnati. Como reportero, cubrió a los Cincinnati Bengals durante su inolvidable derrota de último segundo en el Super Bowl XXIII ante los San Francisco 49ers, así como el viaje de la Universidad de Cincinnati a la Final Four de la NCAA de 1992. Su currículum incluye se locutor de baloncesto universitario jugada por jugada para el Gran Juego de la Semana de la Conferencia del Medio Oeste de Prime Network (1991-95), narrar jugada por jugada para el baloncesto Bearcats de la Universidad de Cincinnati en la filial de FOX de Cincinnati, WXIX-TV, y tres temporadas de baloncesto masculino de la Atlantic Coast Conference (ACC) en FSN (2001-2004).

Brennaman nació en Chapel Hill, N.C. y se graduó de Anderson High School en Cincinnati en 1982. Se graduó de la Universidad de Ohio en 1986, donde fue presidente del Beta Kappa Chapter de la fraternidad Beta Theta Pi.

Brennaman reside actualmente en Cincinnati con su esposa, Polly, y sus dos hijos. El padre de Thom, Marty Brennaman, ha sido la voz radial de los Cincinnati Reds desde 1974 y fue elegido miembro del ala de locutores del Salón de la Fama del Béisbol en 2000.