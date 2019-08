¿Quién es Shirley Cherres? La mujer de la aventura de Mauro Lainez (FOTOS)

Hace algunos días a la luz salió en nuestro país el nombre de la modelo peruana Shirley Cherres, quien ha revelado que tuvo un encuentro amoroso con el joven futbolista Mauro Lainez, hermano de Diego que juega en el Betis de España. La modelo sudamericana indicó que fue el propio jugador de Xolos quien la contactó y que en su estancia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tuvieron algunos encuentros.

Además de ser modelo también es actriz y en el pasado fue una de las principales porristas del equipo inca de Sports Boys,

La modelo peruana Shirley Cherres es una de las mujeres más afamadas en Perú, en donde recientemente se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos, la actriz cuenta con poco más de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram; en donde suele deleitar de manera constante a sus seguidores de dicha red social publicando algunas fotografías en ropa interior o en ajustadas y diminutas prendas.

¿Quién es Shirley Cherres? La mujer de la aventura de Mauro Lainez (FOTOS).

Shirley Cherres revela más detalles de su encuentro con Mauro Lainez

"Aquí uno se entera de la verdad y a quien le duela, pues que le duela, pero siempre es mejor saber la verdad y aquí están todas las pruebas. Tengo las fotos que él (Laínez) me manda con las dos cadenas que él tiene y es fácil saber para su esposa si es que me está viendo o todo México, porque también me han escrito los medios de México", continuó.

Esas fueron algunas de la palabras que dijo la modelo peruana Shirley Cherres en el programa de espectáculos Magaly TV, en donde contó la manera que se encontró con Mauro Lainez durante su estancia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Incluso la curvilínea modelo Shirley Cherres dijo que el propio jugador de los Xolos de Tijuana, Mauro Lainez, le pagó una habitación en el mismo hotel donde se hospedada la Selección Mexicana.

Te Puede Interesar: Mauro Lainez ENGAÑA a su esposa con modelo peruana en Lima 2019 (VIDEO)

Ya él había pagado la habitación, me dijo 'anda a recepción y llevas tu DNI; la chica me reconoció y dijo: 'ah sí, el señor Laínez te ha pagado la habitación'", explicó.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos