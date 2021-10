¿Quién es Haret Ortega? el canterano águila que hoy debuta en selección

Haret Ortega recibió una gran oportunidad del Tata Martino y fue convocado junto a otros juveniles para el encuentro entre México vs Ecuador.

El joven toluqueño representa el futuro de la Selección Mexicana y es por ello que el DT confió en él para medir su potencial y quizá ganarse un lugar con la selección mayor.

Y aunque el Tata tuvo que recurrir a los juveniles por la negativa de los clubes de la Liga MX de prestar jugadores, para ellos es una gran oportunidad de demostrar su nivel deportivo.

¿Quién es Haret Ortega?

Oscar Haret Ortega Gatica nació el 19 de mayo del 2000, en Guerrero, México, actualmente tiene solo 21 años de edad y su posición es la defensa central.

El jóven nació y creció en la cantera del Club de fútbol América y participó en todas las inferiores del nido: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Su debut en primer división lo tuvo con el América en un partido contra los Tigres de la UANL el 18 de enero del 2020, seguido de ello fue cedido como préstamo al Toluca.

Goles de Haret en la Liga MX

El canterano águila se mudó del nido al infierno en Julio de 2020 y mismo que ahora compró su carta de jugador, teniendo minutos como titular en la Liga MX.

Incluso gracias a su constante participación con el Toluca, Ortega ya anotó dos tantos en Liga MX, curiosamente contra el América a quien le quitó su invicto.

Haret Ortega continúa con sus ilusiones de ser llamado a Selección Nacional y este primer paso frente al Ecuador lo aprovechará para llamar la atención del Tata Martino.

