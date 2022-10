¿Quién es Dalia Ramos, jefa de construcción de Alpine en Fórmula 1?

Toda la emoción de la Fórmula 1 ya llegó a México, sin embargo, Checo Pérez no es el único mexicano que tendrá acción en el Gran Premio de México, ya que Alpine cuenta con Dalia Ramos Guerra, jefa de construcción y pruebas de la escudería.

Según el portal Sopitas, luego de tres años en Procter & Gamble y seis más en Rolls-Royce, la ingeniera en mecatrónica por el Tecnológico de Monterrey, aplicó a una vacante en Renault y unos meses después, la escudería ya había cambiado de nombre a Alpine.

“En cuanto vi el rol, me encantó. Todo mi proceso de reclutamiento empezó con Renault y fue transformándose. Pasaron entre siete u ocho meses desde que apliqué hasta que empecé. Cuando llegué, hace un año, ya éramos Alpine“, contó en entrevista para Business Insider.

Dalia Ramos y su llegada a la Fórmula 1

¿Quién es Dalia Ramos, jefa de construcción de Alpine en Fórmula 1?

Tras su llegada, Esteban Ocon se llevó la victoria en Hungría y Fernando Alonso volvió al podio en Qatar; de ahí en adelante, los objetivos se centraron en 2022 y hasta antes del GP de México, Alpine es cuarto en el campeonato de constructores.

El departamento que encabeza no sólo pone a punto los, su posición es una de las más relevantes para la escudería para la que corre Fernando Alonso, en los temas relacionados al ensamblaje y las pruebas mecánicas del bólido.

En Alpine valoran mucho el trabajo de su gente y Dalia Ramos no es la excepción. Por ello, el equipo publicó un video en el que la misma jefa de construcción y pruebas explicó un poco sobre su labor y el impacto que tiene en el día a día en Fórmula 1.

Te puede interesar: Fórmula 1: Mercado de pases con Aston Martin y Alpine

Dalia Ramos habla de su labor en Alpine

¿Quién es Dalia Ramos, jefa de construcción de Alpine en Fórmula 1?

“Como parte de mi puesto actual, estoy a cargo de la construcción mecánica, la construcción externa y la homologación del auto antes de que salga a la pista. El deporte motor no es solo para hombres. Es para las mejores personas con grandes ambiciones y la gente más trabajadora“.

“Algo que tengo muy grabado es que mi papá siempre me decía ‘cuando estudies en el extranjero’, ‘cuando vayas a hacer tu posgrado al extranjero’, ‘cuando viajes a tal país’. Él no me decía ‘si algún día lo haces’, me decía cuando lo hagas y en mi cabeza siempre estuvo presente”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.