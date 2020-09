¿Quién dificulta la salida de Gareth Bale del Real Madrid?

Gareth Bale ya no entra en planes del Real Madrid. Sin embargo, los Merengues no piensan dejarlo marchar gratis. El equipo blanco tiene entre sus planes generar por lo menos 150 millones de euros este verano con la venta de algunos jugadores, lo que les permitiría solventar la crisis que provocó el coronavirus.

No obstante, hasta el momento no han logrado concretar la salida del galés. Desde el entorno del futbolista aseguran que es el equipo el que frena su salida, mientras que el club señalan que es el propio jugador al no disminuir sus expectativas salariales. El Real Madrid no quiere dejar salir gratis a Gareth Bale.

Gareth Bale ha admitido recientemente que quiere salir del Real Madrid, pero que actualmente es "muy difícil" para él forzar la salida

Pero saben que tampoco podrán recuperar los 100 millones de euros que pagaron por él en su momento. Por ello, habrían fijado en 25 millones de euros, es decir una cuarta parte de lo invertido, su salida. De manera similar ocurrió con James Rodríguez, cuyo fichaje con el Everton se confirmó este lunes.

Incluso otros rumores en Europa señalan que Los Merengues estarían dispuestos a pagarle un año de contrato con tal de facilitar su partida. No obstante, el problema sería el salario que actualmente percibe el jugador. Los 25 millones de euros por su carta resultan accesibles para varios equipos en el Viejo Continente.

Gareth Bale y sus dos años de contrato con el Real Madrid

Sin embargo, los 15 millones de euros que recibe el jugador al año son una problemática a considerar. Desde el club merengue aseguran que Gareth Bale no ha querido bajar su sueldo y por ello no ha logrado su salida del equipo madrileño, donde le quedan dos largos años de contrato.

Según informes, el Manchester United ha reavivado el interés por traspasar a la estrella del Real Madrid Gareth Bale. El capitán de Gales ha admitido recientemente que quiere dejar el club español, pero que actualmente es "muy difícil" para él forzar la salida, en medio de una relación enconada con el técnico Zinedine Zidane.