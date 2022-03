Querétaro vs Atlas: FGE detiene a cinco presuntos involucrados en la riña

A una semana de los lamentables hechos suscitados en el Estadio La Corregidora durante el duelo entre Querétaro y Atlas, la Fiscalía de Querétaro informó en un comunicado sobre la detención de cinco personas más, con las que ya suman 22 detenidos.

"La FGE informa que se obtuvieron de un Juez de Control 11 órdenes de aprehensión más, que suman 40 mandatos judiciales. Además, se realizaron 10 cateos más, para la intervención de un total de 31 domicilios de distintas colonias de 6 municipios del estado".

"Se suman 5 personas detenidas, 3 de ellas por cumplimiento a mandatos judiciales, una más que se entregó el viernes por la tarde y otra, que fue asegurada por su posible relación en los hechos; en total hay 22 detenciones", agregó la FGE de Querétaro.

Estas 22 personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos de “homicidio calificado en modo de tentativa en modalidad de pandilla”, “violencia en espectáculos deportivos” y “provocación del delito”.

De acuerdo con información dada a conocer por varios medios locales, en las próximas horas las autoridades queretanas resolverán la situación jurídica de los presuntos culpables, tras las detenciones.

“El futbol no vale una vida”. Hernán Cristante ofreció una disculpa a la familia futbolística tras la barbarie en el Estadio La Corregidora, un hecho en el que “todos resultaron lastimados”, de acuerdo con la reflexión del argentino.

“El futbol que es un deporte tan bonito y como dijo Diego (Armando Maradona) ‘la pelota no se mancha’, nosotros no tenemos que mancharla. El futbol no vale que alguien pierda una vida, perder un ojo o agarrarse a golpes.

