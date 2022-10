¿Qué vialidades se verán afectadas por el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México llegó a nuestro país y a la importante justa automotriz se le suma la aspiraciones del piloto de Red Bull, Checo Pérez, quien espera este año lograr la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero fuera de la euforia de los fanáticos de la Fórmula 1, se espera que durante estos días la Ciudad de México implemente un operativo vial, el cual afectará a más de uno, durante la jornada de carrera de los monoplazas.

Cabe destacar que el evento de carreras será este domingo 30 de octubre y se espera que el Gran Premio de México junte a más de 300 mil personas, pues el piloto guadalajarense se estará disputando el subcampeonato del mundo.

¿Qué vialidades de la CDMX estarán afectadas por el Gran Premio de México?

No es esperan el cierre de calles en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre el plan de movilidad que será implementado durante el día de la carrera, el cual se buscó que garantice el orden y eficaz acceso al Autódromo, reduciendo en lo más mínimo las posibles afectaciones al tráfico por el Gran Premio de Mexico.

Por lo tanto, no se esperan cierres viales del 28 al 30 de octubre, la única vialidad que se verá afectada será la lateral de Río Churubusco, la cual se encuentra a la altura de donde se realizará el Gran Premio de México, esto debido a que se tendrá prioridad a quienes vayan a asistir al evento.

¿Dónde se implementará el plan de movilidad?

Autoridades de la Ciudad de México informó sobre el plan vial que se implementará

En La Verdad Noticias te contamos los lugares donde las autoridades de la Ciudad de México instalarán “cinturones de seguridad” durante los días de la carrera donde competirá Checho Pérez, los cuales se desplegarán de forma estratégica en cuatro zonas de la capital, para agilizar el flujo de los asistentes. Las zonas donde se aplicará los operativo son:

Norte: Anillo Periférico Canal de San Juan, Congreso de la Unión, Tlalpan, Eje Central e Insurgentes

Sur: Periférico Calle 17, Anillo de Circunvalación y Cuauhtémoc

Oriente: Ágel Albino Corzo, Fuerza Aérea Mexicana, Trabajadores Sociales, Ermita-Iztapalapa y Taxqueña

Poniente: Sobre Talisman y Pantitlán-Xochimilco

No obstante, pese al anuncio de que no se cerrará ninguna vialidad, usuarios de redes sociales informaron que una patrulla de tránsito estaba bloqueando el acceso desde Río de Tacubaya hasta Viaducto; situación que las autoridades capitalinas aún no han aclarado.

En el operativo que se realiza desde hoy hasta el 30 de octubre, las autoridades de la CDMX informaron que se desplegarán 2 mil 550 policías, que estarán apoyados con 297 patrullas, las cuales estarán instaladas en los puntos estratégicos.

Por otro lado, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) realizará el despliegue de 600 fuerzas de seguridad, la cuales tendrán a su disposición 65 patrullas, 17 grúas y 60 motopratulas.

Los servicios de transporte público, como el Metro o el Metrobús no han informado sobre algún cambio en sus horarios debido al Gran Premio de México.

