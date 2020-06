“Que siempre sí” ¡Playball! Habrá temporada de la MLB

Luego de pláticas e inconformidades con la MLBPA, el Comisionado de la Major League Baseball (MLB), Robert Manfred, anunció que ambas partes han llegado a un arreglo y anticipa iniciar su temporada regular del 2020 en aproximadamente un mes, el 23 o 24 de julio.

El anuncio viene después de la confirmación hoy de que la Asociación de Jugadores de MLB ha aceptado los protocolos de salud y seguridad que guiarán el regreso a juego de MLB y de que los jugadores podrán presentarse a los entrenamientos para el 1ro de julio.

En julio la temporada de la MLB

Robert Manfred, mencionó en un comunicado que la salud y la seguridad de los jugadores y los empleados seguirán siendo las mayores prioridades de MLB en su regreso a juego. Por lo que las Grandes Ligas están trabajando con una variedad de expertos en salud pública, enfermedades infecciosas y proveedores de tecnología para tener una estrategia exhaustiva que tiene como objetivo facilitar un regreso seguro.

La MLB ha sometido un calendario de 60 juegos para la temporada regular, a ser revisada por la Asociación de Jugadores. El calendario propuesto contará mayormente con partidos dentro de las divisiones, con la porción restante de los juegos de cada Club contra la división geográfica correspondiente de la liga opuesta (Este vs. Este, Central vs. Central y Oeste vs. Oeste) para poder reducir los viajes.

Se espera que la gran mayoría de los Clubes de Grandes Ligas realicen sus entrenamientos en los estadios de sus principales ciudades sedes.

El Comisionado Rob Manfred agregó que la Major League Baseball (MLB) está contento de anunciar que la temporada del 2020 está en el horizonte. Le han suministrado a la Asociación de Jugadores un calendario para jugar 60 partidos y están emocionados de brindarles Béisbol a todos los fanáticos, aunque esto podría ser a pùerta cerrada.