¡Que siempre no! Saúl Álvarez “NO PELEARÁ” en septiembre

Todo parece indicar que el campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se quedará con las ganas de darle una buenas fiestas patrias a los mexicanos, esto porque no encontró un rival que suba para el mes de septiembre al ring y pelear contra él.

Por segundo año consecutivo el “Canelo” se quedará con las ganas de pelear en las fechas patrias de México ahora debido a la pandemia del coronavirus ya que ni uno de los contemplados para enfrentarlo accedió a participar en la contienda que se realizaría en los Estados Unidos.

Saúl Álvarez por falta de rival no peleará

Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions dio a conocer al presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán que se está buscando una nueva fecha para que el Canelo vuelva a pelear.

“No hay actualización señor presidente, Canelo está entrenando, estamos esperando llegar a un acuerdo en cuanto a la fecha”, escribió.

Mencionó que el 12 de septiembre obviamente no se va a llevar a cabo pero están llegando a un acuerdo sobre la nueva fecha

La primera vez que Saúl “Canelo” Álvarez no peleó en fechas patrias fue en 2019 ya que él no accedió porque no había un rival digno de subir al ring y pelear contra él y no se concretó por lo que em mexicano no peleó en septiembre.

Y este 2020 la pandemia cambió los planes y ni un rival accedió a enfrentar al campeón mexicano para pelear en los Estados Unidos (con miras a la fecha que se celebra en México por el grito de independencia).

Cabe recordar que la última vez que el “Canelo” subió a un ring fue el 2 de noviembre del 2019 enfrentando a Sergey Kovalev por nocaut en el round número 11 en el MGM Grand Garden Arena en Paradise, Nevada y convertirse en campeón de peso semipesado de la OMB.