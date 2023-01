¿Qué pasó con Zidane? Presidente de la FFF se disculpa con “Zizou”

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, se disculpó este lunes con Zinedine Zidane tras la polémica generada por sus declaraciones, donde se burló de la leyenda de la selección gala y del Real Madrid.

En una declaración, Le Graët anunció que ofrecía sus disculpas por unas palabras que aseguró; "no reflejan para nada lo que pienso, ni mi consideración por el jugador que era, ni por el entrenador en que se ha convertido", dijo.

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, la FFF anunció el sábado la renovación del contrato de Didier Deschamps, quien llevó a Francia a su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo. Sin embargo, Zidane era el favorito para suceder a Deschamps.

¿Qué pasó con Zidane y Le Graët?

Noël Le Graët

Cuando se le preguntó si Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y un icono nacional, dirigiría ahora a la selección brasileña, Le Graët respondió: "Me importa un bledo, puede ir donde quiera", durante una entrevista para la emisora RMC.

"Sé muy bien que Zidane siempre estuvo en el radar. Tiene muchos partidarios, algunos esperaban la marcha de Deschamps, (...) ¿pero quién puede hacer reproches serios a Deschamps? Nadie", agregó el presidente de la FFF sobre la leyenda del Real Madrid.

"Él (Zidane) hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca me he reunido con él, nunca hemos pensado en separarnos de Didier. Puede irse donde quiera, a un club. (...) ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, yo ni siquiera contestaría el teléfono".

¿Dónde se retiró Zidane?

Zidane en una charla con Noël Le Graët

Es importante recordar que Zinédine Yazid Zidane se retiró del fútbol profesional tras disputar la final del Mundial de Alemania de 2006. El Real Madrid fue su último equipo y con él conquistó seis títulos.

Fue internacional absoluto con la selección francesa durante doce años (1994-2006), y parte del Club de los 100 de la FIFA con un total de 108 encuentros y 31 goles.Con ella se proclamó campeón del mundo en 1998, siendo autor de dos goles en la final.

