Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores del mundo de los últimos años, prueba de ellos son sus cinco balones de oro. Pero, ¿Qué parentesco tienen Cristiano Ronaldo y Eva Maria Dos Santos?, aquí te lo decimos.

Actualmente Cristiano Ronaldo es el líder de la Juventus de Italia, pero no todo en la vida de CR7 es fútbol, es también padre de cuatro criaturas y, según se puede comprobar en sus redes sociales es un excelente padre.

Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez viven en Turín junto a sus cuatro hijos: Cristiano Jr (9 años), los mellizos Eva y Mateo (de dos año y cuatro meses), hijos de Cristiano Ronaldo por gestación subrogada y Alana Martina (2 años), hija biológica de ambos.

Fotos de Cristiano Ronaldo y Eva Maria Dos Santos, la hija de CR7

Cristiano Ronaldo con los mellizos recién nacidos , la de rosa es Eva María

El crack tiene una buena presencia en las redes sociales y en Instagram Cristiano Ronaldo, en particular, suele compartir fotografías de su día a día. Las postales con sus hijos y su pareja suelen ser las que tienen mayor interacción, pues CR7 muestra el otro lado de su vida, el que está lejos de la cancha. El más íntimo.

Cristiano Ronaldo carga a Eva María

Uno pensaría que sus hijos estarían rodeados de lujos y mimos que quizás otros niños del mundo no podrán disfrutar. Pues no, eso no es verdad.

¿Quien es la madre de Cristiano Ronaldo y Eva Maria Dos Santos?

Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro madre de Cristiano Ronaldo

La señora Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, es mamá de Cristiano Ronaldo y abuela de Eva Maria Dos Santos.

La esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez es la madre de los mellizos, aunque estos dos niños son fruto de una fecundación in vitro, una exitosa técnica de reproducción asistida.



¿Cuándo nació Eva María Dos Santos?

Eva María Dos Santos cumple años cada 5 de junio

Los mellizos Eva María y Mateo nacieron el 5 de junio del 2017, y cada año celebran junto a sus padres y sus otros dos hermanos, Cristiano Ronaldo Jr., y Alana Martina.

Tanto Rodríguez como Cristiano Ronaldo en redes sociales han señalado que están intentando conseguir que sus niños lleven una vida lo más normal posible, incluso, no les dejan pasar mucho tiempo frente a la pantalla de la TV.

Ahora ya conoces más sobre el parentesco tienen Cristiano Ronaldo y Eva Maria Dos Santos y su vida familiar.

