¿Qué opina Cristiano Ronaldo sobre Carlos Vela?

Es un secreto a voces que existe un conflicto para que Carlos Vela no regrese a ls Selección Mexicana, y uno de los que lidera el grupo es Guillermo Ochoa. Un jugador que en su momento terminó por sacarlo del seleccionado nacional.

De acuerdo a Álvaro Morales de ESPN, la pelea se provocó debido a que Carlos Vela protestó por el reparto de los premios dentro del seleccionado mexicano, en el Mundial de Rusia en el 2018, tras ganarle a Alemania.

Por ello se dio el tema del veto a Carlos Vela. Pero mientras en el Tri, los mismo líderes del vestidor no quieren a Vela, Cristiano Ronaldo en su momento habló con respecto al tema del futbolista mexicano y cómo lo veía desde la parte deportiva y mental.

Cristiano Ronaldo sobre Carlos Vela

Según información de El Futbolero, Ronaldo, tras un partido entre Real Madrid vs Real Sociedad expuso que el mexicano es un jugador de mucho talento y de condiciones que nunca había visto en un futbolista.

Además, durante una entrevista con el programa “Chiringuito TV”, CR7 encontró un momento cómico donde involucró al mexicano Carlos Vela. Con cara graciosa, el crack portugués recordó que su hijo llegó del colegio y le hizo una pregunta incómoda.

“¿(Carlos) Vela es más rápido que tú, no?”. A lo que inmediatamente Cristiano reaccionó y le respondió: “¿Qué dices? Nadie es más rápido que tu papá?”… para soltar posteriormente una gran carcajada.

¿Por qué Carlos Vela no está en la Selección?

Carlos Vela ha sido uno de los jugadores más queridos y solicitados del Tri, y aunque su fama lo respalda, Gerardo Martino no lo había querido convocar y eso ha generado gran malestar entre los aficionados.

Martino condicionó el regreso de Vela, pidiendo que si estaría en el equipo la disciplina no es negociable y que las visitas de amigos y familiares no son una opción en las concentraciones, algo que no gustó a Vela, quien prefiere estar más cerca de los que ama.

