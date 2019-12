¡Que no se va! Gignac desmiente salida de Tigres

La tarde de ayer el delantero de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, André-Pierre Gignac, mandó un mensaje a sus seguidores que dejaba muchas interrogantes, esto días después que su equipo fuera eliminado de los cuartos de final por las Águilas del América.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde apareció una publicación con la imagen del delantero, donde al parecer se tomó una selfie avisando a los seguidores que este jueves les daría un mensaje dejando muchas interrogantes hasta ese momento que nadie sabía qué pasaba.

Muchos de los fans y seguidores se han cuestionaban si en el mensaje ya estaba incluido el adiós de André-Pierre Gignac de las canchas mexicanas luego de la derrota ante el América.

“¿Que onda raza? Antes del jueves mandare un mensaje para la afición. Les mando un fuerte abrazo”, fue el mensaje que publicó el delantero de Tigres antes de aclarar la broma a sus seguidores.

Gignac mantenia en suspenso a su seguidores

Gignac no se va de Tigres

Gignac publicó otro mensaje minutos después para aclarar los rumores y mencionar que el motivo de su mensaje será para dar explicaciones a los aficionados, de los tigres, aficionados y seguidores del delantero Francés.

“Hey tranquilovsky, sólo que no me quiero esconder después de una eliminación, y me gustaría como lo he hecho siempre darles explicaciones... ánimo. @clubtigresoficial hasta el final”, expresó en su mensaje.

Gignac asclaró rumores de su salida de Tigres

Con el mensaje Pierre Gignac dejó claro que continuará en la institución felina la cual iniciara con sus trabajos rumbo al clausura 2020 para llevar a los tigres a otro campeonato de la mano del Tuca Ferreti.

Es de recordar que André-Pierre Gignac cumplirá su aniversario numero 34 en México.

