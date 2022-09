¿Qué le dijo Canelo Álvarez a Amaury Vergara tras vencer a Golovkin?

A la pelea de Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin acudieron diversas personalidades mexicanas, entre las que destacó Amaury Vergara, dueño de las Chivas, quien tuvo la oportunidad de saludar a Saúl tras la pelea, hecho que desató grandes críticas.

Mientras las Chivas perdieron contra el América, el dueño del Guadalajara se dio la oportunidad de viajar a Las Vegas para presenciar la pelea estelar. La transmisión de TUDN captó el momento en el que Amaury intercambió unas palabras con Álvarez y el resto del Canelo.

En la grabación de menos de un minuto se pudo observar cuando Canelo se acercó a saludar a Carlos Bremer, empresario mexicano, y junto a él estaba el propietario de las Chivas de Guadalajara.

¿Qué le dijo Canelo a Amaury Vergara?

Luego de recibir el afectuoso saludo del también inversionista del programa Shark Tank México, Bremer abrió un espacio para que Amaury se acercara al campeón unificado de los supermedianos y expresarle sus felicitaciones por haber defendido sus cinturones ante GGG.

“Muchas felicidades Canelo”, fueron las palabras que pronunció el dueño de Chivas, así que Canelo Álvarez no perdió la oportunidad para bromear con su presencia y retomar los rumores que circularon anteriormente sobre la venta del Rebaño.

“Oye, ya que decían que yo quería comprar las Chivas” A lo que respondió Vergara: “Es que dije ‘¿hello?’ no me ha hablado a mí todavía’”. Entre risas Canelo finalizó la conversación pues ya habían aclarado que Saúl no estaba interesado en comprar al Club de Guadalajara.

Amaury Vergara fue duramente criticado

¿Qué le dijo Canelo Álvarez a Amaury Vergara tras vencer a Golovkin?

El juego América vs Chivas y la pelea de Saúl Álvarez fue el mismo día, la afición rojiblanca reclamó el poco interés que mostró el propietario del equipo al ausentarse de uno de los compromisos más importantes para Chivas en el calendario del Apertura 2022.

“Le vale 3 pepinos lo que pase con el equipo, una lastima”, “todos los chivahermanos bien tristes por la derrota hoy, llorando por el casi gol y el dueño de su equipo Amaury Vergara bien feliz y despreocupado, festejando el triunfo del canelo en Las Vegas jaja”.

