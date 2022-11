¿Qué hizo Shakira tras el anuncio del retiro de Piqué?

Gerard Piqué jugó su último partido como profesional en la victoria del Barcelona 2-0 ante el Almería, por la Jornada 13 de LaLiga de España, donde el futbolista de 35 años se despidió entre lágrimas y ovaciones.

El zaguero español que obtuvo 30 títulos en el Barcelona y marcó una época, sin embargo, en los últimos años su carrera se vio manchada por conflictos extradeportivos, como su escandalosa separación de la cantante Shakira.

Gerard Piqué sorprendió al mundo al anunciar sorpresivamente su retiro del fútbol durante el transcurso de la semana pasada, por lo que este sábado disputó su último encuentro en el Camp Nou, estadio del FC Barcelona.

Emocionado por el momento de abandonar las canchas para siempre, el defensa central catalán abrazó a cada persona en el campo, y se fue sustituido por Andreas Christensen, aunque los fans ya habían homenajeado a Piqué antes de comenzar el duelo, el día era suyo.

Todo el evento llegó luego del silbatazo del árbitro, con lo cual comenzó su real despedida, dando un discurso en frente de más de 80 mil culés que lo aclamaban y le daban su último aplauso, mientras agradecía todo lo que le dieron por años en el equipo.

Según la revista ¡Hola!, Shakira vivió un día absolutamente normal, continuando con su rutina diaria. Así, la colombiana acompañó por la mañana a sus hijos a clases de taekwondo, junto a su hermano Tonino.

Por la noche, los menores fueron protagonistas de la despedida de su padre, ya que estuvieron presentes, junto a la familia del jugador, en el coliseo blaugrana para acompañar a su progenitor en uno de los días más importantes de su trayectoria profesional.

La cantante no se ha pronunciado sobre la retirada de Gerard, pero sí lo ha hecho su madre, que no sabía nada de ello. "Si lo ha hecho es porque lo ha pensado mucho", ha dicho la progenitora de la ex del futbolista.

