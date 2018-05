¿Qué es lo que un jugador inhala antes de un partido?

A través de redes sociales se difundió una imagen donde se muestra al jugador de las Águilas del América inhalando una sustancia previo al encuentro ante Pumas de la UNAM en acciones del partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Los comentarios no tardaron en llegar y en la mayoría afirmaban que el defensa azulcrema inhaló alguna sustancia prohibida.

Sin embargo Billy Escobar Entrenador Formativo por la Federación Mexicana de Futbol Asociación FEMEXFUT aclaró a través de su cuenta oficial de twitter que no se trató de ninguna sustancia prohibida.

“No es alcohol nada más. Son IA sales de amoniaco. Suele combinarse con alcohol o perfumes. Es un estimulante del sistema respiratorio. Para que la respiración sea más rápida, estimulándola y consiguiendo un elevado grado de conciencia”.

¿Qué es lo que un jugador inhala antes de un partido?

Esto en respuesta a un usuario quien escribió “Edson Álvarez, jugador del América inhala alcohol antes de un partido en México. Curioso cuanto menos”.

¿Qué es lo que un jugador inhala antes de un partido?

Sin embargo, no es la primera vez que a un deportista se le ve inhalando “alguna sustancia” previo a un partido.

Una investigación realizada por “Vavel” dice que “Las sales aromáticas se utilizaban ya en época romana, la denominaban sal de amoníaco". Más tarde se utilizan ampliamente en Inglaterra de la época victoriana para revivir a las mujeres que han sufrido desmayos.

¿Qué es lo que un jugador inhala antes de un partido?

Ahora son de uso frecuente en los frecuente en los boxeadores cuando se queda inconsciente o semiconsciente con el fin restaurar el estado de alerta mental y levantar el combate.

En el mundo del hockey viene por el uso para las conmociones cerebrales, para activar a un jugador que ha sufrido un golpe y no se ha evaluado todavía si ha sufrido una conmoción o no. No se recomienda el uso de este tipo de sales para revivir a los lesionados durante la práctica deportiva, ya que puede inhibir o retrasar una evaluación neurológica adecuada y completa realizada por el departamento médico del equipo, y a la larga deparar malas consecuencias para el jugador.