Qué el fútbol me pague su deuda: Messi

El astro argentino Lionel Messi señaló que todavía le duele el haber perdido la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 ante Alemania y considera que será difícil superarlo.

En entrevista para fifa.com, al ser cuestionado si está curado de Brasil 2014, Messi contundente dijo, "¡No! Y no sé si va a sanar alguna vez. Creo que se va a convivir con eso que ocurrió, va a quedar siempre ahí. El Mundial es un recuerdo muy lindo y a la vez muy amargo y va a estar siempre ahí.”

La estrella del equipo de Barcelona habló sobre el estado actual de la selección argentina y su agónica clasificación a Rusia 2018.

"Vamos a llegar bien. Después del partido con Ecuador la selección va a ser otra, va a crecer. Argentina va a soltar toda esa tensión y ese miedo que tenía por jugar ese partido y por el riesgo de no conseguir el objetivo. Va a cambiar mucho."

Messi también señaló que le sorprendió la eliminación de la selección chilena, bicampeón de la Copa América, y demuestra lo difícil que es la eliminatoria sudamericana, donde nadie regala nada.

A sus 30 años de edad, el jugador argentino nunca pensó tener todo lo que ha logrado.

“La verdad es que nunca me puse a imaginar cómo o dónde estaría cuando llegara este momento. Pero puedo decir que me encuentro muy bien, muy feliz tanto en mi vida personal, donde voy a ser papá por tercera vez, como en el futbol. Diría que estoy bien dentro y fuera de la cancha, muy contento con cómo me agarra esta edad.”

Por último, a la pregunta de que Jorge Sampaoli manifestó que el futbol le debe un Mundial a Messi, “La pulga” apuntó, “Sí, lo escuché... y me lo dijo en persona a mí también. ¿Qué pienso? ¡Ojalá que el futbol me lo pague!"