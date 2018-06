"Que el Tri no vaya sólo por el quinto partido, que haya sexto y séptimo", Dueñas

"Que el Tri no vaya solo por el quinto partido, que haya sexto y séptimo", Dueñas

Una vez decidido que Brasil será el contrario de México en los Octavos de Final en el Mundial Rusia 2018, Jesús Dueñas contempló que al Tricolor se le presenta una gran oportunidad de avanzar, pese a que se enfrentará contra una potencial mundial en el balompié.

El centrocampista de Tigres declaró que se debe visualizar en que Osorio y sus pupilos puedan llegar no sólo el tan ansiado quinto partido, sino ir más allá, pero siempre paso a paso.

“Sin menospreciar a Brasil porque son una potencia mundial, pero tenemos con qué poderles competir, esperemos en Dios sacar el resultado positivo y si no, pues el esfuerzo se le va a hacer. Tendrán el apoyo de todo el país como lo ha demostrado la afición en todos los estadios y nosotros desde acá con buenas vibras para que se pueda dar el quinto partido que no se ha dado más que en el Mundial que se hizo aquí en México”.

“Creo que ganando a Brasil no sería solo el quinto, irían por el sexto y séptimo, pero hay que ir paso a paso. Vamos contra un equipo muy potente, pero hay chances de pasar”, comentó.

Para conseguir el objetivo de eliminar al Scratch du oro, Dueñas indicó que México deberá de realizar un partido perfecto y aprovechar cada oportunidad que se le presente frente al marco defendido por el guardameta Alisson.

“Un error te deja fuera, hemos visto los juegos y todos están muy parejos. El mismo España vs. Marruecos, España vs. Irán, Portugal vs. Irán, que antes del Mundial a lo mejor uno decía ‘le van a meter cuatro o cinco goles’, ahorita se vio que Polonia le gana a Japón, cuando a lo mejor decían que Japón pasa, son partidos muy parejos y un error te deja fuera. Así que esperemos que México juegue un partido perfecto y las oportunidades que tenga las concrete para sacar el resultado”, finalizó.