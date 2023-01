¿Qué dijo Xavi sobre Dani Alves? El catalán pide disculpas por sus declaraciones

El actual Director Técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, fue muy criticado en redes sociales por hacer hecho controvertidas declaraciones sobre el caso de Dani Alves, pues el catalán de 42 años expresó que “me sabe mal por Alves”, dando a enter que su apoyo lo tenía el Brasileño.

Asimismo, fue criticado porque en ningún momento se refirió a la víctima, hecho que los aficionados notaron y que muchos internautas creyeron que el DT del Barcelona le estaba restando importancia al caso de Dani Alves.

Sin embargo, en la rueda de prensa, que se llevó a cabo al concluir el partido del conjunto culé contra el Getafe, lo primero que hizo Xavi Hernández fue disculparse:

“Entiendo las críticas y pido disculpas. Espero que lo entienda la gente. No he pasado un día agradable. Me sabe mal el malentendido”.