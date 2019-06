¿Qué dice el himno de la Champions League?

Este sábado en punto de las 14:00 horas del centro del país se jugará una Final más de la UEFA Champions League entre el Tottenham y el Liverpool en el Wanda Metropolitano, sin lugar a dudas algo icónico de este certamen es el himno; algo que a los amantes del futbol sin duda les eriza la piel.

��️ Describe esta imagen con una sola palabra... ����#UCLfinal pic.twitter.com/dVhFCrvud0 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) June 1, 2019

El himno de la Liga de Campeones es uno de los más bellos del mundo en el ámbito deportivo y se entona cada que está por iniciar un encuentro de dicho certamen. El compositor es el inglés Tony Britten, quien adaptó la pieza de “Zadok the Priest” del alemán Georg Friedrich Händel. La música es interpretada por la Orquesta Filarmónica Real en voces de la Academy of Saint Martin.

Te Puede Interesar: ¡Duelo de ingleses por la gloria en la Liga de Campeones!

�� Glory glory Tottenham Hotspur ... ⚪️

�� You'll never walk alone ... ��



�� ¿Cuál se cantará al final del partido?#UCLfinal pic.twitter.com/fAMOrjnFgz — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) June 1, 2019

El Himno de la UEFA Champions League está compuesto por un par de estrofas y un estribillo, mismo que busca enaltecer la hermandad que existe en el continente europeo; tiene una duración de tres minutos y está escrito en inglés, alemán y francés.

¿Qué dice el Himno de la Champions League?

Letra Original Himno de la Champions League:

Ceux sont les meilleurs equipes, Sie sind die aller besten Mannschaften, the main event.

Die Meister, Die Besten , les meilleurs equipes, the champions.

Une grande réunion Les grandes et les meilleurs! Eine groBe sportliche Veranstaltung the main event: Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten, These are the champions.

Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.

Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.

Traducción Himno de la Champions League:

Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.