¿Qué compró Checo Pérez con su primer sueldo de la Fórmula 1?

Sergio Pérez, mejor conocido como Checo Pérez, es uno de los pilotos de la Fórmula 1 con mejor salario, llegar hasta ahí no fue un camino fácil, por ello el corredor ha revelado con orgullo que es lo que hizo con su primer sueldo en esta competencia: El mexicano se compró un reloj para celebrar la nueva etapa en su vida.

Tras varios años compitiendo Segio finalmente logró ingresar a la máxima competencia de automovilismo a nivel mundial. En el año 2011 fue contratado por la escudería Sauber para ser compañero del japonés Kamui Kobayashi, quien en ese momento era el corredor principal del equipo.

Con el tiempo Checho fue fichado por McLaren, Force India, Racing Point y en este 2021 Pérez finalmente llegó a Red Bull Racing. Como era de esperarse su salario fue aumentando conforme mejoraba su rendimiento en la pista y actualmente es el cuarto piloto mejor pagado de la Fórmula 1.

Lo qué compró Sergio Pérez con su primer sueldo

El mexicano se compra relojes para celebrar sus triunfos

El piloto mexicano que corre para Red Bull ha sido cuestionado respecto a que hizo con su primer sueldo, y él confesó para la revista GQ que se compró un reloj, siendo estos objetos una de sus pasiones ocultas.

“No soy muy cercano a la moda, no me gusta llevar marcas, pero con los relojes es otra historia. En un momento decidí que cada que me pasara algo muy especial o importante en mi vida, lo celebraría comprando un reloj. Buscaba darle un significado al hecho, sin importar tanto la pieza, sino recordar"

El mexicano le ha dado un valor especial a cada reloj, pues más allá de su costo económico estos representan momentos importantes en su vida, así lo explicó en la entevista donde indicó:

“Compré un reloj con el primer sueldo de mi vida, en mi primer podio de F1, en mi primera victoria, en el nacimiento de mis hijos, en mi boda. Cada reloj representa algo en mi vida y en la carrera de México me regalaron uno creado para mí, así que estoy feliz de tener esa pieza para recordar ese día".

¿Cuánto gana Checo Pérez?

Sergio es el cuarto cuarto piloto con mejor sueldo

De acuerdo con Forbes, Sergio Pérez es el cuarto piloto con mejor sueldo de la F1. El primero en tabla es Lewis Hamilton con 46.74 millones de euros; lo sigue Max Verstappen con 21.25 millones de euros y Fernando Alonso con la misma cantidad. Después de ellos se encuentra el mexicano Checo Pérez, pero con una gran diferencia salarial, pues su sueldo es de 4.25 millones de euros, aunque por concepto de bonus se lleva otros 11,05 millones, por lo que actualmente cobra 15.30 millones.

