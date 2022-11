Arranca el Mundial de Qatar 2022

Qatar vs Ecuador: Dónde ver el duelo inaugural del Mundial de Qatar 2022

Finalmente inició la cuenta regresiva para el arranque del Mundial de Qatar 2022, ya que este domingo a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, dará inicio la ceremonia de inauguración previo al duelo inaugural Qatar vs Ecuador.

El espectáculo de inauguración se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt, uno de los más grandes y principales que se reconstruyó para esta edición de la Copa del Mundo de la FIFA, que tiene una capacidad de 60 mil espectadores.

El balón comenzará a rodar en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, donde ambas selecciones darán la patada inicial. El partido estará regulado por el italiano Daniel Orsato, quien fue designado por la FIFA para este compromiso.

Qatar se estrenará este domingo en una Copa del Mundo enfrentado a Ecuador, en la que será su cuarta participación (primera desde 2014) y que suspira por colarse por segunda vez en unos octavos de final que disputó por única vez en 2006, siendo eliminada por Inglaterra.

Por el lado de los locales, los fans alrededor del planeta les dan poca esperanza a pesar de tener un proyecto de varios años qué incluido el desarrollo de futbolistas jóvenes en ligas europeas para elevar el nivel de la competición interna.

Por el lado de Ecuador, se presenta una nueva oportunidad de destacar dentro de este torneo, pero luego del caso Byron Castillo, han sufrido bastantes problemas; en La Verdad Noticias te presentaremos a los mejores jugadores de cada equipo.

Te puede interesar: Qatar 2022: ¿Dónde se podrá ver en México la inauguración del Mundial?

¿Dónde ver el partido inaugural Qatar vs Ecuador?

Qatar vs Ecuador: Dónde ver el duelo inaugural del Mundial de Qatar 2022

Fecha: Domingo 20 de noviembre de 2022

Hora: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Al Khor Fase:

Fecha 1 de la Fase de Grupos de Qatar 2022

Canal: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7 y Sky Sports Streaming: SKY Blue to go y Vix Plus

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.