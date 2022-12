Qatar 2022: México se salva de la sanción por el grito homofóbico

Luego de la derrota del Tri en el Mundial Qatar 2022, los aficionados comenzaron a hacer el grito homofóbico del cual la FIFA se ha quejado tanto, por lo cual amenazaron con una dura sanción que al final no terminó dándose y en La Verdad Noticias te contamos por qué.

Desde hace varios años, el combinado nacional ha tenido un problema con sus aficionados debido a que, cada vez que se molestan, estos comienzan a hacer el grito con un insulto que se considera con cargas homofóbicas, llevándolos a tener distintas sanciones.

En el Mundial no fue la excepción y también ocurrió un caso similar, pero en la federación mexicana se defendieron de distintas formas, pues no creían merecer un castigo por algo que no había sido un tema tan grande.

Por más de una semana esperaron el resultado de las investigaciones, y ahora ya las tienen a la mano sabiendo cuál fue el resultado del comportamiento de sus fans en tierras del medio oriente donde se celebra esta edición de la Copa del Mundo.

México libra castigo por el grito

El Tri se salvó de una sanción

Este día se reveló una lista con los equipos que han sido multados con un cargo de hasta dos mil Francos Suizos, entre ellos no se encuentra México, resultando algo sorpresivo, pues Yon de Luisa afirmó que estaban bajo una investigación.

Los únicos equipos que fueron nombrados entre las multas fueron Serbia, Arabia Saudita y Croacia; en el caso de los serbios se debe más a temas políticos y la celebración de uno de sus jugadores que hizo mención al águila en la bandera de Albania.

Partidos restantes de Qatar 2022

Argentina se puede ver con Brasil

Este viernes darán inicio los cuartos de final del Mundial, con el partido entre Brasil vs Croacia, para después presenciar el Argentina vs Holanda, donde los que resulten ganadores de sus llaves terminarán enfrentándose entre sí.

Así que, en la semifinal de Qatar 2022 que compone esta ruta, Brasil y Argentina se podrían ver las caras de manera inmediata haciendo de este juego una de las finales adelantadas para los fans que hubieran preferido verlo hasta el último partido.

