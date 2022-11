Qatar 2022: Luis Suárez ya no es más el delantero feroz que necesita Uruguay

Todo lo bueno termina por agotarse, incluso los jugadores, los fanáticos del fútbol se retuercen de miedo cuando se les llega a insinuar que Messi, Suárez y Cristiano Ronaldo están jugando su último mundial. Claro que las nuevas generaciones llegan, Vinicius con Brasil, Joao Félix en Portugal, Mbappé para Francia, pero ¿para Uruguay quién queda?

El tipo de juego de los uruguayos siempre ha sido muy diferente, siempre están a punto de ser expulsados por las constantes faltas que comenten, juegan al límite, incomodando al contrario, pero en este Mundial no les ha funcionado. No pudieron ganar su partido contra Corea del Sur y ahora caen derrotados por Portugal y es que, su estrella está en su ocaso.

Luis Suárez ya no puede cargar con Uruguay, como lo hacía anteriormente, tampoco Cavani tiene la habilidad para hacerlo y los nuevos jugadores como Valverde, aún no se han pronunciado. La Selección sudamericana está en problemas y si no encuentran una solución, les podría costar el Mundial de 2022.

¿Quién ganó Portugal o Uruguay?

¿Quién ganó Portugal o Uruguay?

En el partido que se efectuó el 28 de noviembre, Uruguay cayó ante el fútbol de la Selección de Portugal, ante dos tantos de Bruno Fernandes, uno por vía de penal. Y aunque los sudamericanos estuvieron cerca de anotar, el equipo de Cristiano Ronaldo se mostraron superiores.

Te puede interesar: Qatar 2022: Aficionado saltó al partido de Portugal-Uruguay con una bandera gay

¿Qué necesita Uruguay para pasar a octavos?

¿Qué necesita Uruguay para pasar a octavos?

En La Verdad Noticias te informamos que debido a que Uruguay empató contra Corea del Sur y perdió frente Portugal, necesitaría ganar, obligatoriamente, su partido contra Ghana y esperar el resultado del duelo entre los Tigres de Asia y el equipo del ‘Bicho’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para más noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram