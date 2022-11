Qatar 2022: ‘La homosexualidad es un daño mental’

Un embajador del Mundial en Qatar describió la homosexualidad como “daño mental” en una entrevista con la televisora pública alemana ZDF apenas dos semanas antes de la apertura del torneo global de futbol en el estado del Golfo Pérsico.

A solo dos semanas para que arranque el Mundial, Qatar se prepara para recibir alrededor de 1.2 millones de visitantes internacionales durante el mes que durará la Copa del Mundo y en medio de continuas críticas sobre las reiteradas violaciones de los derechos humanos, Khalid Salman, exjugador de la selección qatarí y embajador del Mundial de Qatar 2022, abordó el tema de la ilegalidad de la homosexualidad en su país.

En una entrevista, Salman dijo que ser gay es “haram”, un término árabe para algo prohibido, y que tiene objeciones a que los niños vean a personas homosexuales.

"La homosexualidad es haram. ¿Sabes lo que significa haram (prohibido)?", añadió. Cuando se le preguntó qué era haram, Khalid Salman señaló: "No soy un musulmán estricto, pero ¿por qué es haram? Porque causa daño a la mente", aseguró durante una entrevista con la cadena alemana ZDF.

"Durante la Copa del Mundo, sucederán muchas cosas aquí en el país y tendrán que aceptar nuestras reglas. La homosexualidad es una desviación mental", manifestó antes de ser interrumpido por un oficial de prensa del comité organizador del Mundial.

El lunes por la noche se publicaron extractos de la entrevista en el programa de noticias ZDF Heute Journal. La entrevista completa, que forma parte de un documental, se emitió el martes por la noche en ZDF.

Deploran declaraciones

La ministra del Interior de Alemania deplora los dichos de Salman.

“Desde luego que tales comentarios son espantosos, y esa es la razón por la cual estamos tratando que la situación en Qatar mejore”, dijo Nancy Faeser el martes.

Se espera que unos 1.2 millones de visitantes internacionales viajan a Qatar para el torneo, que dura un mes. Desde que la FIFA, el ente rector del fútbol internacional, eligió al país como anfitrión en diciembre de 2010, se han producido críticas y escepticismo por la designación del emirato, rico en gas. Hace mucho que se expresan preocupaciones sobre el trato que reciben los homosexuales que viven en el conservador emirato, así como los turistas LGTBQ que asistan al Mundial.

Salman también dijo en la entrevista que la homosexualidad “es un daño espiritual”.

“Durante el Mundial vendrán muchas cosas al país. Hablemos de homosexuales”, dijo Salman en inglés, que aparecía con traducción simultánea al alemán en la pieza de televisión.

“Lo más importante es que todo el mundo acepte que viene aquí. Pero tienen que aceptar nuestras normas”, añadió.

Cortan la entrevista

Un agente de prensa del comité organizador del Mundial puso fin a la entrevista antes de lo previsto después de que Salman expresara sus opiniones sobre los homosexuales, señaló ZDF.

Faeser, quien también es responsable del deporte, dijo que cuando visitó Qatar hace una semana el primer ministro del país le dio “garantías de seguridad” para los aficionados “independientemente de su origen, orientación sexual y creencias”.

Faeser dijo que el primer ministro, a la vez ministro del interior de Qatar, no ha cambiado de postura. La ministra contempla viajar para estar en el debut mundialista de Alemania contra Japón.

El mes pasado, el embajador de Alemania en Qatar fue convocado por el gobierno qatarí luego que Faeser había criticado el historial de derechos humanos del país.

Un error conceder el Mundial de fútbol a Qatar: Blatter

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter reiteró el martes, a menos de dos semanas del inicio del Mundial de Qatar, que la elección en 2010 de ese país como sede, cuando él dirigía la organización rectora del fútbol global, fue un “error”, del que responsabilizó al entonces presidente de la UEFA, Michel Platini.

“Gracias a los cuatro votos de Platini y su equipo, la Copa del Mundo fue a Qatar en vez de a Estados Unidos, esa es la verdad”, señaló en una extensa entrevista publicada el martes por el diario Tribune de Genève, donde indicó que el emirato del Golfo Pérsico “es un país demasiado pequeño, para el que el Mundial es demasiado grande”.

Como ya reveló el pasado año en otra entrevista, en esa ocasión al diario francés Le Monde, fue el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien presionó a Platini para que los votos de la UEFA fueran a Qatar, después de que el jefe del Elíseo se reuniera con el príncipe heredero qatarí.

“Seis meses más tarde, Qatar compró aviones de combate a Francia por valor de 14.6 millones de dólares, era por supuesto un asunto de dinero”, aseguró Blatter

Pitarán en Qatar mujeres árbitro

Yoshimi Yamashita, árbitro de Qatar 2022

La árbitro Yoshimi Yamashita sabe que ser una de las tres seleccionadas para dirigir partidos en el Mundial de Qatar, la primera vez que una mujer estará al frente de un juego en un torneo de esta envergadura, va más allá del fútbol.

La francesa Stephanie Frappart y la ruandesa Salima Mukansanga deben tener lo mismo en mente. Forman parte de una lista de 36 árbitros seleccionados para Qatar, y el resto son todos hombres. La FIFA ha nombrado también a tres asistentes mujeres en una lista de 69: Neuza Back, de Brasil: Karen Díaz Medina, de México, y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.

Yamashita es consciente de que su elección pone el foco en la baja clasificación de Japón en la mayoría de las clasificaciones de igualdad salarial de las mujeres y en los estudios globales sobre igualdad de género.

“Estaría muy contenta si las mujeres pudiesen desempeñar un rol activo en el deporte de esta manera, y si el deporte, y especialmente el fútbol, pudiese llevar a esto”, señaló Yamashita en una entrevista con The Associated Press. “En Japón, todavía hay un largo camino por recorrer en el mundo del fútbol (en cuanto a la participación de las mujeres) por lo que sería estupendo si esto pudiese ligarse a la promoción de la participación femenina, no solo en el fútbol o en los deportes”.

Reglas y prohibiciones en Qatar 2022

1. Relaciones sexuales extramatrimoniales en Qatar 2022

Las relaciones sexuales entre personas que no tengan un vínculo matrimonial, podrán ser penadas con hasta 7 años de prisión por la legislación qatarí. La sentencia podría extenderse inclusive hasta los 15 años.

2. Demostraciones de afecto de la comunidad LGBTQ+

Si bien las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ ingresarán a Qatar 2022 sin conflicto alguno y entrarán sin limitaciones a ver los partidos, se les exige que se restrinjan puntualmente en lo concerniente a las demostraciones de afecto en lugares públicos.

La homosexualidad en el código penal del Estado local está definida como “sodomía”, la cual está completamente prohibida. La jurisprudencia qatarí fijó una pena de 1 a 3 años de cárcel.

3. Venta de alcohol en Qatar 2022

Las bebidas alcohólicas en el Mundial de Qatar 2022 sólo se comercializarán en bares y restaurantes para extranjeros, con la salvedad de que sus valores serán muy costosos.

En la actualidad, el marco legal de la Ley Islámica precisa que “quien tome cualquier bebida alcohólica en un espacio público o abra una tienda o una casa para vender alcohol será castigado con hasta 6 meses de reclusión y una multa de 3,000 riyals (moneda local)”.

Las autoridades de la organización reafirmaron que no habrá expendio de las mismas durante ni dentro del estadio durante los encuentros.

4. Tenencia de Drogas

La Ley N° 9, vigente desde el año 1987, sobre Control y Regulación de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Peligrosas precisa que “quien posea, adquiera, compre, reciba, transporte, administre, intercambie o venda estupefacientes”, será arrestado y obligado a cumplir una condena que va de los 7 a 15 años.

5. Apuestas

Si se es descubierto llevando adelante apuestas o juego clandestino le caerá un castigo que equivaldrá a 3 meses aprehendido/a y, una sanción económica de 3.000 riyals.

6. Ofensas al Islam

Los ataques verbales hacia su religión son duramente reprendidos por el código penal.

Insulto a Alá, ya sea de forma escrita, a través de un dibujo o un gesto.

Ofensa al Corán.

Ofensa a la religión islámica o alguno de sus ritos dictados.

Agraviar a alguno de los profetas ya sea de forma escrita, a través de un dibujo o expresión determinada.

7. Uso de prendas en Qatar 2022

Se recomienda el uso de prendas conservadoras que cubran los hombros y el torso y que los pantalones estén por debajo de las rodillas. Está prohibido circular por la calle con el torso desnudo y los trajes de baño sólo pueden ser utilizados en albercas y playas privadas.

Las mujeres no podrán dejar al descubierto ninguna parte de su cuerpo, solo su cara. Esto significa que no pueden usar escotes, vestidos cortos, shorts o faldas. Si no se cumple esta norma, se les puede negar cualquier servicio o acceso a sitios como estadios.

Los hombres no podrán usar camisetas con dibujos, slogans o frases ofensivas. Tampoco podrán usar shorts ni mostrar la pierna más arriba de la rodilla ni los hombros.

Otras prohibiciones

Se multará a las personas que tiren basura en la vía pública con diez mil riales cataríes, lo equivalente a 50 mil pesos mexicanos.

Los turistas que vayan al Mundial no podrán acceder a Qatar con libros religiosos o pornografía. Se confiscarán en caso de que se encuentre alguno en las pertenencias de alguna persona.

No se pueden tomar fotografías de otras personas. Dependiendo de la situación, se podría imponer una multa o hasta horas de arresto.

