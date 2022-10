Qatar 2022: Inglaterra y Brasil se podrían quedar sin dos de sus estrellas

Más jugadores continúan lesionándose y poniendo en riesgo su participación en el Mundial Qatar 2022, que comienza en noviembre, y es que las selecciones de Inglaterra y Brasil han visto como dos de sus jugadores más importantes se han lesionado en los últimos partidos.

Este escenario es uno que ya varios analistas veían venir con toda la carga de partidos que se hizo antes de que comenzara el Mundial, para que los torneos de clubes no tuvieran que terminar en los meses de junio o julio del 2023.

Y es que la organización de la FIFA más que beneficiar, ha terminado perjudicando a los clubes, que tienen que experimentar una mayor carga de partidos, para terminar su torneo al menos una semana antes de que empiece la copa.

Por ejemplo, la selección de Francia perdió a Kanté por una lesión con su club el Chelsea, pero esto no solamente afecta en lo inmediato, ya que no podrá participar en el mundial y probablemente no pueda regresar hasta el año 2023.

Brasil e Inglaterra pierden a sus estrellas

Richarlison quedaría fuera

Durante la jornada del sábado se disputaron partidos de la Premier League, por ejemplo el de Tottenham vs Everton donde el brasileño Richarlison salió lesionado del partido, e incluso se le vio en muletas coma por lo cual ahora su participación en el mundial está en duda.

Mientras que por el lado del Chelsea, otro jugador más que ha caído, pues se confirmó la baja de Reece James por un período aún no estimado, pero que lo deja descartado para Qatar 2022, lo cual es una baja importante.

¿Cuándo inicia Qatar 2022?

Qatar 2022 inicia en noviembre

Si bien en un principio estaba programado que el torneo iniciará el lunes 21 de noviembre, la organización decidió volver a lo tradicional con el partido inaugural hecho por el equipo anfitrión, en este caso es Qatar, una sorpresiva decisión.

Y al mismo tiempo que se definió cambiar el juego, también llegaron a la conclusión de que la fecha de inauguración debía ser el 20 de noviembre cayendo en domingo, y emparejándose con la última carrera de la Fórmula 1 en este año.

