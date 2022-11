Qatar 2022: Fan revela el origen de la pelea entre mexicanos y argentinos

Previo al partido México vs Argentina, los ánimos ya empezaron a calentarse entre los aficionados de ambos equipos, ya que hace un par de días se registró una pelea de cara al duelo de este sábado en el Estadio Lusail.

Durante las últimas horas han circulado en redes sociales, las imágenes de una batalla campal entre aficionados mexicanos y argentinos en uno de los Fan Fest Qatar 2022, instalados en la ciudad de Doha.

De acuerdo con el video compartido en Twitter, en las imágenes se aprecia a hinchas de la albiceleste y del tricolor intercambiando golpes e insultos, mientras la policía no se presentó al lugar para frenar los actos violentos.

Sin embargo, un fan relató que los aficionados mexicanos involucrados en la pelea contra los argentinos, le contaron cómo sucedieron las cosas. Mediante un video en TikTok, el usuario Duccann Ashia explicó la cronología del choque en las calles árabes.

"Pues les voy a contar la historia de los putazos que hubo entre mexicanos y argentinos. Son unos weyes de Tijuana. Son dos hermanos y dos amigos. Resulta que los Argentinos los rodean, al principio eran cantos y mentaditas de madre,

“Pero después me platica que le da la mano a un wey y le dice: 'ya wey, ya estuvo'. Se estaban calentando, se estaban diciendo de groserías, después el argentino le dio un golpe en el antebrazo, eso fue lo que generó la pelea”.

"El argentino le pega el ver**** en el antebrazo y este we* le hace: 'no, ya ching**** a tu madre' y le pega un ver**** y se arman los ver***. Ellos (mexicanos) eran como cuatro, ellos (argentinos) eran como 10-12 me platica.

“Lo chido fue que llegaron marroquíes, los de Arabia Saudita a hacerles el paro we y le metieron unos chin*** a los argentinos y los mandaron alv. Me lo contaron bien", concluye el relato del otro hincha mexicano.

