Qatar 2022: El mundo se deshace en halagos por el guardameta del Tri

Francisco Guillermo Ochoa Magaña ya es un personaje reconocido en cada Copa del Mundo. Cada 4 años, el guardameta mexicano hace hasta lo imposible para que el rival no anote. Sus participaciones en este torneo ya son reconocidas mundialmente, gracias a los juego que disputó en el Mundial de 2014 contra Brasil y en la de 2018 contra Alemania.

Una vez más, Memo salvó a la Selección Mexicana de una derrota, pues en el partido contra Polonia, se marcó un penal a favor de los polacos, Lewandowski lo cobró, pero Ochoa lo atajó de una forma magistral. Los aficionados y la prensa de todos los países han alabado su forma de jugar.

Tuits sobre Ochoa

Uno de los tuits que más llamó la atención es donde se afirma que “Ochoa es al Mundial lo que Mariah Carey es a la Navidad”, Pues sin Ochoa no sería lo mismo un Mundial, así como la navidad no sería la misma sin la canción “All I Want For Christmas is You”. Además, un periodista de la India dijo que Ochoa era un superman en las Copas del Mundo.

Se acaba la sequía de Ochoa

Se acaba la sequía de Ochoa

En La Verdad Noticias te contamos que Memo Ochoa llevaba, en la Liga MX, 31 penales sin poder atajarlos y con la Selección Mexicana la situación era muy similar, pues desde hacía 5 años, el guardameta del Tri no adivinaba un penalti.

Te puede interesar: Llueven memes de Ochoa después de que atajó el penal de Lewandowski

¿Cuál es la edad de Ochoa?

¿Cuál es la edad de Ochoa?

El guardameta del club América tiene 37 años, aunque esta edad es la más común para retirarse del fútbol, Ochoa ha dicho que pretende jugar en el Mundial 2026, por lo que aún podremos seguir viendo a “la bestia mexicana de los Mundiales”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para más noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram