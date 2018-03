Pumas se queda sin título; Santos se corona

Santos se coronó en el Estadio Olímpico Universitario al vencer a Pumas desde los once pasos

El club de futbol Santos Laguna superó a Pumas de la UNAMen los tiros penales y se consagró campeón del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, dentro de la categoría sub 17.La cancha del estadio Olímpico Universitario albergó la final de vuelta, luego que en el primer capítulo, celebrado en Torreón, Coahuila, ambas escuadras empataron sin goles. Una disputa por el título entre los dos mejores conjuntos de la fase regular, el líder Pumas y sublíder Santos. Hoy en CU, los "Guerreros" se adelantaron en el marcador 1-0 a los 15 minutos tras un golazo de volea por parte de Jordán Carrillo, por lo que los "felinos" tuvieron que remar contracorriente. Santos aguantó bien en la mayor parte del cotejo, parecía que el título se definía en los 90 minutos reglamentarios pese a la insistencia del cuadro auriazul. Pero Jonathan Vázquez le dio el empate a Pumas a cuatro minutos del final para levantar los ánimos del local y forzar a los tiempos extra, en los que la pizarra quedó inmóvil y todo se definió desde el manchón penal con, un 5-4 a favor de los laguneros en la muerte súbita. La institución santista está de plácemes, pues además de coronarse en la categoría sub 17, este mismo día, en suelo coahuilense, su equipo sub 20 también levantó el trofeo de monarca al derrotar al Atlas.