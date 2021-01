Pumas: Jugadora revela amenaza de muerte al recibir una foto y dos balas

Luego de que Jana Gutiérrez, jugadora del América femenil, fue amenazada de muerte a través de redes sociales previo al duelo contra el Mazatlán FC, un nuevo caso de violencia en la Liga MX Femenil se reveló este miércoles.

Se trata de la actual defensora del Toluca Femenil, Ana Karen López, quien dio a conocer que ella también fue amenazada de muerte con una carta acompañada de un par de balas poco después de su salida de los Pumas de la UNAM para emigrar al América.

La futbolista escarlata señala que en las amenazas se le mencionaba que iba a las instalaciones de Cantera de Pumas, solamente para "provocar a la afición" universitaria y esto no era bien visto.

Karen López rompió el silencio

Tras lo ocurrido con la jugadora de las Águilas, Ana Karen López se animó a relatar lo sucedido en un mensaje que compartió en sus redes sociales, en donde explicó que no lo denunció en su momento por temor a represalias.

"Él refería que yo iba a provocar a la afición y que yo ya era del "crema" cuando yo solo iba a Cantera a ver a mis amigas y ex compañeras de equipo. Preferí mantener todo en privado y ya no asistir por mi bienestar", recordó la jugadora de la Liga MX Femenil.

De igual forma detalló que la amenaza sucedió cuando pasó de Pumas al América, en el interludio entre los torneos Clausura 2019 y Apertura 2019, por un seguidor que precisamente le reprochó cambiar entre dos equipos con gran rivalidad.

“Somos futbolistas, no máquinas”

Finalmente, la futbolista profesional señaló que no se debe confundir el fanatismo con ser aficionado a un club, esto después de señalar que fue apoyada tanto por América como por el Club Universidad.

"Somos futbolistas, pero eso no quiere decir que no tenemos derecho a vivir lo que está en el exterior. En verdad, qué triste que reacciones así. No somos máquinas ni somos perfectos, somos seres humanos diferentes y tenemos derechos a tener altas y bajas".

