Pumas: DEFIENDE Andrés Lillini a sus jugadores (VÍDEO)

El estratega de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini salió en defensa de sus pupilos luego que Alan Mozo fuera suspendido por romper protocolos del equipo y de la Liga MX.

El timonel auriazul se dijo responsable de lo que suceda en el club con sus jugadores y que defenderá a cualquier integrante del club universitario, pero que todos deben aprender a respetar las reglas y aprender que violar un reglamento puede ser perjudicial para cualquiera.

Andrés Lillini defiende a sus cachorros en la Liga MX

Andrés Lillini da la cara por sus jugadores

Andrés Lillini, comentó en conferencia de prensa virtual que todos son responsables, todos cuando hay una indisciplina fuera de la cancha, y no lo van a dejar. Y si hay otro error, no sería bueno para ellos y no quiere que lo hagan porque son gente de bien.

Mencionó que hay un reglamento en el equipo y si lo violan se les castiga. Después los educan en su futuro porque sino los va a golpear y sufrirán las consecuencias.

Sobre las ausencias de jugadores con los que todavía no cuentan los Pumas de la UNAM, aclaró que todavía no cuenta con Luis Fernando Quintana quien continúa lesionado, así como Jerónimo que todavía se encuentra con Covid-19 por lo que serán baja importante para el equipo que mantiene su invicto en el Guardianes 2020 de la Liga MX.

Te puede interesar: Pumas vencen a los Xolos ¡Continúan INVICTOS! (VÍDEO)

Andrés Lillini señaló que el equipo que actualmente dirige es un grupo joven con líderes que están metidos en un proyecto y que este debe estar en los primeros lugares, con mucho carácter, sano y con una ideología que no se traiciona, por lo que le ha funcionado actualmente el el torneo.

Agregó que trabaja para los que quieren que les vaya bien, no para los que quieren que nos vaya mal. Porque está seguro que a la primera que nos vaya mal, el que quiere eso va a lograr su objetivo.