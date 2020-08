Puebla no puede con Pachuca y pierde de local (video).

En una noche lluviosa en la ciudad de Puebla el conjunto de La Franja recibió en el Estadio Cuauhtémoc a la escuadra del Pachuca, esto en duelo de la Jornada 5 del Guardianes 2020 de la Liga MX.

En un encuentro en donde en los primeros 45 minutos de tiempo corrido ambos clubes lograron anularse en el medio campo, lo que hizo que se presentara en un duelo trabado y con pocas emociones en los arcos de los Camoteros y los Tuzos.

El terreno de juego con la lluvia hizo que en la primera mitad de igual forma no se pudiera ver un juego a ras de pasto, el arbitraje por parte de Fernando Guerrero fue muy bueno en la primera parte del Puebla vs Pachuca. Los del peruano Juan Reynoso buscaba volver al triunfo ante los Tuzos luego de no hacerlo de local desde el lejano Torneo de Apertura 2015 en la Jornada 6 de la Liga MX y terminó con marcador de 3-2.

Puebla vs Pachuca.

Pachuca gana de visita al Puebla

En la segunda mitad del encuentro al minuto 52' de tiempo corrido el conjunto del Puebla luego de un tiro de esquina, tras una serie de rebotes, pudo abrir el marcador; pero el conjunto del Pachuca pudo salir adelante y no verse doblegados en el marcador en ese instante en el duelo del Guardianes 2020.

Un dudoso penal marcado al minuto 61' de tiempo corrido de Vidrio del Puebla sobre Erick Sánchez del Pachuca, el atacante Ismal Sosa marcó la pena máxima para abrir el marcador del encuentro, en donde estuvo cerca de ser atajado por Vikonis. El equipo del Pachuca logró mantener la ventaja y con ello sacar el triunfo; sumando ahora en cinco fechas del Guardianes 2020 un total de siete puntos, mismas con las que se quedó el equipo Camotero.