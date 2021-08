Psycho Clown homenajea a Súper Porky con máscara especial en Triplemanía XXIX

Psycho Clown y Rey Escorpión estelarizarán Triplemanía XXIX con una pelea máscara vs cabellera. Para la función especial, el “Psicópata del Ring” anunció que utilizará una cubierta diferente en honor a su padre, Súper Porky.

La máscara fue diseñada por la propia esposa de Psycho Clown, Zaraida Casas, quien incluyó piedras en color plata que hacen alusión a la que utilizaba Súper Porky Brazo de Plata en su etapa con Los Brazos.

De esta manera, Psycho Clown buscará rendir homenaje a uno de los más grandes ídolos de la lucha libre mexicana, fallecido hace algunas semanas.

Psycho Clown dedica mensaje a Súper Porky

Súper Porky murió a los 56 años.

Al anunciar la variante de su máscara para la Triplemanía de esta noche, Psycho Clown aprovechó para escribir algunas palabras dedicadas a su padre:

“Siempre estuviste para mí, en cada lucha que me brindaste tu consejo y hoy lucharás conmigo. El gran Brazo de Plata y Psycho Clown salen con todo. Que la sombra de Súper Porky me cubra y me proteja”, expresó el luchador a través de su cuenta de Twitter.

La publicación estuvo acompañada de un video de unos pocos segundos en los que se observa la máscara especial que utilizará en el duelo a todo o nada contra el Rey Escorpión.

Triplemanía XXIX

El magno evento de la Triple A de este 14 de agosto brillará por la gran cantidad de rivalidades que se enfrentarán, con la lucha de Kenny Omega y Andrade “El ídolo”, quienes se enfrentan por el Megacampeonato de la organización, la primera de Andrade en México tras salir de la WWE.

El cartel se complementa con otras cinco luchas: la rivalidad entre “La Empresa” contra el ejército de la “Caravana Estelar”, el campeonato de parejas AAA, campeonato vs campeonato entre Faby Apache vs Deonna Purrazzo, la Copa Triplemanía y la presentación de edición de Marvel.

La lucha estelar entre Psycho Clown y Rey Escorpión será el desenlace maestro de esta increíble noche de acción, que arrancará en punto de las 20:00 horas del centro de México.

