Proponen zonas libres de ALCOHOL en ESTADIOS mexicanos

Ante los diferentes hechos de violencia registrados durante los últimos años en las tribunas del futbol mexicano, siendo el más reciente el enfrentamiento entre hinchas del Atlético San Luís contra los del Querétaro, la Comisión Nacional contra las Adicciones ha propuesto crear zonas en las que no haya venta de alcohol, de acuerdo con Gady Zabicky, titular de dicha comisión, aseguró que de esta manera los jóvenes y familias no se verán afectadas por personas que consumen alcohol durante los partidos, no sólo de futbol, sino en otros eventos deportivos.

Justo en el marco del Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, Zabicky lanzó esta propuesta que busca erradicar la violencia dentro y fuera de los estadios para garantizar la integridad de todos los asistentes, por lo que se espera que con el paso del tiempo se puedan crear zonas como aquellas de “no fumadores”, con las cuales las familias podrían tener espacios de sana convivencia.

"El alcohol es parte importante"

“Barajeamos la opción de que eventualmente, así como antes teníamos zonas restringidas para fumadores y no fumadores, en las gradas de estadios haya una sección para familias que no haya venta de cerveza y probablemente sería buena idea que no haya venta de demasiadas gaseosas o golosinas con mucha azúcar, pero el alcohol es parte importante”, compartió.

Gady Zabicky tomó como ejemplo los terribles actos de violencia suscitados en el Estadio Alfonso Lastras, donde aficionados del Atlético de San Luis protagonizaron una batalla en las gradas con los seguidores del Querétaro, lo cual provocó una sanción al club potosino que se vio obligado a jugar a puerta cerrada sus dos últimos encuentros.

“Para Zabicky estos actos están relacionados con el consumo del alcohol y en los eventos deportivos “hay muchas familias y jóvenes que están expuestos… Hemos visto que ha habido asuntos de violencia que tienen que ver con el consumo excesivo de alcohol en los estadios”.

