Problemas con Arturo Vidal en el FC Barcelona

Era medio tiempo que el FC Barcelona no había jugado en mucho tiempo. Los catalanes estaban letárgicos en la parte inferior del Espanyol Barcelona y se quedaron 0-1 atrás. El entrenador Ernesto Valverde respondió y sustituyó a Arturo Vidal por Ivan Rakitic. Se suponía que el chileno sacudiría al equipo con su estilo de lucha. Al principio, esto funcionó. Barcelona cambió el juego.

Luis Suárez y Vidal anotaron para el Barça, pero Wu Lei anotó 2-2 para el Espanyol dos minutos antes del pitido final. El Barça deja puntos importantes en el duelo con el Real Madrid por el campeonato.

Vidal reclama por sus primas pendientes.

No es la única molestia para el Barça en los últimos días. Vidal se comprometió con su empleador y demandó al club por el pago de primas y bonos supuestamente pendientes por un monto de 2,4 millones de euros. "Me parece injusto que este dinero no haya sido pagado", dijo Vidal a la estación de radio chilena ADN. Pero sus abogados se encargaron del asunto. El jugador de 32 años enfatizó que no quería decir nada más sobre esto.

Barcelona pensó que tenían razón y respondió a la demanda chilena con un comunicado. Vidal había recibido todos los pagos adeudados por él durante la temporada pasada. El futbolista solo tendría derecho al 50 por ciento de las primas y bonificaciones por ganar el campeonato y alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones porque no había jugado al menos el 60 por ciento de todos los juegos.

Vidal aseguró que había alcanzado el número mínimo estipulado contractualmente para el pago de las primas completas. Según el periódico español "Marca", el sindicato de jugadores AFE ha rechazado las preocupaciones de Vidal. Barcelona excluye más salidas Detrás de la demanda fallida no solo estaba la esperanza de recibir los 2.4 millones. Vidal es solo un reservista en el Barça y no está satisfecho con su papel. No oculta el hecho de que quiere abandonar el club en invierno y cambiarse a su antiguo club, el Inter de Milán.

"Es un jugador que podría elevar nuestro nivel nuevamente, incluso si ya estamos en un buen nivel". Vidal es un jugador con gran carácter y experiencia ", dijo el vicepresidente de Inters, Javier Zanetti. Pero Barcelona no quiere dejar ir a Vidal, que se mudó de Baviera a España por 18 millones en 2018. “Vidal entrena bien, como siempre.

Encontraremos una solución para esto internamente. Después de todo, no es la primera vez que sucede algo así. No veo ningún problema con eso ”, dijo Valverde. Después de la partida de Carles Alena al Betis Sevilla no habrá más salidas este invierno, el entrenador dejó en claro. Vidal no recibe el dinero ni el cambio al Inter.

