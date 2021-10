Principales diferencias y similitudes entre la Copa del Mundo y Super Bowl

La Copa del Mundo y el Super Bowl son los eventos deportivos más importantes a lo largo y ancho de nuestro planeta; y aunque en varios aspectos llegan a tener similitudes, también existen grandes diferencias, las cuales te enlistamos a continuación.

¿Cuáles son las diferencias de la Copa del Mundo y el Super Bowl?

Pretenden realizar la Copa del Mundo cada dos años.

Iniciemos con las diferencias que hay entre estos deportes. La principal es que el Mundial se disputa cada cuatro años y el Super Bowl cada año, y esto debe a su formato.

La NFL es una liga doméstica que reúne a equipos de diferentes ciudades de Estados Unidos y disputan una temporada regular de 17 encuentros antes de definir a los equipos que lucharán por el título.

Mientras que el Mundial tiene una Fase de Grupos en la que cada selección disputa tres partidos, por lo que las plantillas están obligadas a sumar ciertos puntos para poder asegurar su lugar en la siguiente ronda de Octavos de Final, instancia a la que clasifican los mejores 16 y a partir de esa ronda son compromisos de eliminación directa.

Los jugadores de la NFL se dedican completamente a su equipo y no participan a nivel internacional ni tampoco disputan otros torneos. En cambio, los futbolistas que participan en la Copa del Mundo forman parte de clubes nacionales que disputan diversos campeonatos a largo de la temporada e incluso antes del Mundial disputan competencias a nivel confederación con sus respectivas selecciones.

Para la mayoría de los equipos de la NFL representa un fracaso no llegar a las últimas instancias de la temporada con posibilidades de luchar por un lugar en el Super Bowl, evento que sirve para coronar al mejor de la campaña

Por otro lado, llegar a la Copa del Mundo es un premio para muchos de los participantes porque es un proceso largo de eliminatorias y llegar al Mundial significa llegar Fase Final del torneo. Muchas naciones sienten que el verdadero premio es participar en la máxima fiesta del futbol más allá de ganar la Copa, galardón que la mayoría de las ocasiones es disputada por las selecciones de alto nivel que ya han ganado previamente el torneo.

El descanso que tienen los deportistas también es un factor importante a considerar. La temporada de la NFL se termina oficialmente tras la celebración del Super Bowl, y todos los jugadores disfrutan de un periodo descanso de siete meses que les permite recuperarse al máximo físicamente, disfrutar de vacaciones al lado de sus familias e incluso muchos aprovechan para hacerse presentes en otros eventos deportivos.

Pero los futbolistas tienen una o dos semanas de descanso tras finalizar la campaña con sus clubes y después de su participación en la Copa del Mundo vuelven a recibir dos o tres semanas de descanso previo a iniciar los trabajos de pretemporada con sus clubes.

¿Hay similitudes entre la Copa del Mundo y el Super Bowl?

El Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes en el Mundo.

La mayor similitud que existe entre ambos es que son eventos que acaparan la atención millones de personas de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la Final de un Mundial o un partido de la Selección Mexicana en dicho evento, atrapan la atención hasta de las personas que no son aficionadas al futbol, mientras que el Super Bowl despierta el interés de los que no son seguidores a este deporte durante la toda la temporada, principalmente por el espectáculo que se brinda en el intermedio protagonizado por artistas altamente reconocidos.

Lo anterior permite que las marcas más importantes se promocionen y lleguen a más personas. Por ejemplo, la pasada edición del Super Bowl disputada por Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs fue vista por 96,4 millones de espectarores, según reveló la cadena CBS. Cabe destacar que un anuncio comercial de 30 segundos durante el Super Bowl LV tuvo un costo de 5,5 millones de dólares.

Por su parte, según datos publicados por la FIFA, el Mundial de Rusia de 2018 fue visto por 3,572 millones de personas, mientras que la Final entre Francia y Crocia la miraron cerca 1,120 millones de aficionados.

Ambos escenarios son perfectos para los jugadores que desean convertirse en grandes leyendas. Por ejemplo, la carrera de Tom Brady, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NFL, no sería la misma si no hubiera ganado siete anillos de Super Bowl, mientras que la historia de futbolistas como Pelé, Diego Armando Maradona, Ronaldo, Zinedine Zidane, entre otros, no sería lo que es si no hubieran conquistado el trofeo más importante del balompié.

Para que se realice una Copa del Mundo o un Super Bowl, el país o la ciudad anfitriona debe cumplir con altas exigencias como tener inmuebles modernos, una gran capacidad, así como ofrecer a los turistas atracciones importantes y varias opciones de transporte.

De acuerdo al sitio El Economista, el ministro de Finanzas del emirato, Ali Shareef Al-Emadi, explicó en 2017 que Catar gastaría casi 200,000 millones dólares para albergar la Copa del Mundo del próximo año.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado