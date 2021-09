Primera polémica de Lionel Messi en Francia; no habrá tercer año con el PGS

Desde que Lionel Messi llegó al Paris Saint Germain (PSG) se dio a conocer que el argentino firmó un contrato por dos años con opción de uno más, es decir, que La Pulga podría durar tres temporadas con el equipo francés, sin embargo, este domingo, la directiva del club desmintió esa cantidad de tiempo.

Y es que a casi dos meses de su llegada al Paris, el jugador no se había envuelto en un escándalo, hasta ahora, luego que se revelara que el argentino podría no tener un tercer año con los franceses.

El escándalo en Francia se originó luego que el diario L'Equipe reveló el salario real de Messi en el PSG, el cual dijo, sería de 110 millones de euros por temporada en caso de seguir tres años con el equipo.

Polémica de Messi en el PGS

Ante la polémica, el director deportivo del Paris Saint Germain, Leonardo emitió su postura, asegurando que no existe la posibilidad de que La Pulga firme por un tercer año consecutivo con el equipo.

“No podemos aceptar la portada de un diario como L'Equipe. Es inaceptable, es absolutamente falso. Quería decírselo. Creo que es una falta de respeto y no nos ha gustado", señaló el directivo.

Asimismo, agregó que “realmente “realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años. No tiene opción obligatoria o no obligatoria. Es falso y no nos gustó”.

Cabe señalar que el argentino habría firmado únicamente dos temporadas con el equipo francés, y no dos con una opción a tres como se había dado a conocer previamente.

¿Cuánto cuesta Lionel Messi en Transfermarkt?

Messi lidera el récord de balones de oro ganados

De acuerdo al portal Transfermarkt, encargado de dar a conocer el precio de las estrellas del futbol, el argentino está cotizado hasta este domingo 19 de septiembre en 80 millones de euros.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el precio y salario de Lionel Messi aumentó tras su llegada al PSG, club que logró revalorizar su contrato de patrocinio tras el fichaje del seis veces ganador del Balón de Oro.

