Primera foto de Christian Eriksen desde el hospital: “Me siento bien”

El danés Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco en el partido contra Finlandia y requirió RCP. Escribiendo en Instagram junto a una foto de él sonriendo, Eriksen escribió: "Hola a todos. Muchas gracias por sus dulces e increíbles saludos y mensajes de todo el mundo”.

"Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar por algunos exámenes en el hospital, pero me siento bien. Ahora, animaré a los chicos del equipo de Dinamarca en los próximos partidos de la Eurocopa 2021" agregó la estrella del Milán.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Eriksen fue trasladado de urgencia al hospital el sábado cuando se derrumbó en la primera mitad del partido contra Finlandia, con sus compañeros de equipo formando un círculo a su alrededor mientras lo trataban los médicos.

Después de que el partido estuvo suspendido durante unos 90 minutos, Eriksen pudo enviar un mensaje a sus compañeros antes de que regresaran al campo para completar el juego, mismo que perdieron por la mínima.

Christian Eriksen quiere entender lo que pasó

El lunes envió su primer mensaje a través de su agente, diciendo: "Gracias, no me rendiré. Me siento mejor ahora, pero quiero entender lo que pasó. También quiero darles las gracias a todos por lo que hicieron por mí".

El médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, dice que sus resultados médicos hasta ahora han sido normales. "Los exámenes que se han hecho hasta ahora se ven bien", dijo Boesen en una conferencia de prensa.

"No tenemos una explicación de por qué sucedió. No puedo responder esa pregunta. No lo vi en vivo, lo vi en la pantalla cuando sucedió. Viste lo mismo que yo. Hasta ahora no hay explicación", reveló Boesen.

