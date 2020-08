Primer equipo de FBS CANCELA temporada de fútbol por coronavirus

UConn, que el mes pasado abandonó oficialmente la American Athletic Conference, anunció este miércoles que suspenderá su programa de fútbol para la temporada 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

UConn, que tuvo el marcador de 2-10 en su última temporada en la AAC, es el primer programa de FBS en suspender a su equipo de fútbol debido a la pandemia. Se esperaba que los Huskies jugaran como independientes esta temporada.

"Después de recibir orientación de los funcionarios estatales y de salud pública y consultar con estudiantes deportistas de fútbol, hemos decidido que no competiremos en la parrilla esta temporada", dijo el director de atletismo de UConn, David Benedict, en un comunicado de prensa. "Los desafíos de seguridad creados por COVID-19 colocan a nuestros estudiantes deportistas de fútbol en un nivel de riesgo inaceptable".

El entrenador de fútbol de los Huskies, Randy Edsall, dijo que consultó a sus jugadores antes de que la universidad tomara una decisión.

"Nos comprometimos y escuchamos las preocupaciones de nuestros estudiantes deportistas de fútbol y sentimos que esta es la mejor decisión para su salud, seguridad y bienestar", dijo Edsall en el comunicado de prensa. "Nuestro equipo está unido en este enfoque y usaremos este tiempo para avanzar en el desarrollo del jugador dentro del programa y prepararnos para la temporada 2021".

La universidad dijo que los miembros del equipo de fútbol permanecerán inscritos en las clases, ya sea virtualmente o en persona, y tendrán acceso a las instalaciones y servicios de apoyo para garantizar que sigan su curso académico.

Funcionarios de la UConn dijeron que ningún estudiante-atleta ha dado positivo por el coronavirus desde principios de julio.

"Las medidas necesarias para mitigar el riesgo de que los estudiantes atletas de fútbol contraigan el coronavirus no son propicias para ofrecer una experiencia óptima para nuestro equipo", dijo Benedict. "En última instancia, los estudiantes atletas preferirían preservar su año de elegibilidad con miras a competir en circunstancias más típicas durante la temporada 2021".

Cuatro de los juegos en el calendario de UConn - juegos de carretera en Illinois y Ole Miss y juegos en casa contra Indiana y el enemigo de FCS Maine - fueron cancelados debido a decisiones de programación de las ligas de esos equipos. Los juegos en Virginia y Carolina del Norte también estaban en cuestión.

En una declaración emitida por la escuela, los jugadores de UConn dijeron: "Como equipo, apoyamos totalmente la decisión de no competir en 2020. Tenemos muchos problemas de salud y no se sabe lo suficiente sobre los posibles efectos a largo plazo de contraer COVID- 19. Además, no hemos tenido el momento óptimo para entrenar mental y físicamente para estar adecuadamente preparados para competir esta temporada. Nos encanta este juego y nos encanta competir. Vinimos al campus a principios de julio sabiendo que el desafío presentaría pandemia pero es evidente para nosotros ahora que estos desafíos son imposibles de superar ".

Los Huskies dejaron oficialmente el AAC el 1 de julio y deben pagar a su antigua liga una tarifa de salida de 17 millones de dólares para 2026. UConn se unirá al Big East en todos los deportes además del fútbol, el hockey sobre hielo y el remo de hombres y mujeres.

Los Huskies tienen solo 6-30 en tres años desde que Edsall regresó para un segundo mandato antes de la temporada 2017. UConn no ha tenido una campaña ganadora desde 2010, que fue la última temporada de Edsall antes de partir para Maryland. Guió a los Huskies a un récord de 8-5, una parte del título de Big East y la aparición de Fiesta Bowl esa temporada.

UConn dijo que consultará al Big East antes de tomar una decisión sobre otros deportes de otoño.