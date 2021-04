Presidente del Barcelona asegura que la Superliga de Europa es "una necesidad"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha dicho que la SuperLiga de Europa es "una necesidad", pero que los socios del club tendrán la última palabra sobre la propuesta.

El Barça fue uno de los 12 miembros fundadores del proyecto y aún no ha retirado su apoyo al mismo. Sin embargo, ocho de los clubes involucrados, seis clubes ingleses, así como el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, se retiraron para dejar la competencia en ruinas solo tres días después de su lanzamiento.

A pesar de la reacción del público por lo ocurrido, Laporta dijo que la liga todavía existe y que el Barcelona está dispuesto a mantener conversaciones con la UEFA.

"Teníamos un puesto y todavía tenemos uno y lo explicaremos", dijo. "La posición es de precaución, pero es una necesidad. Por otro lado, como debe ser, nuestros miembros tendrán la última palabra al respecto”.

También aseguró que es absolutamente necesario que los grandes clubes, como el Barcelona, dado que generan muchos ingresos, quieran tener la capacidad de opinar sobre el proceso. Y además, cree que es importante que esto vaya acompañado de una competencia atractiva basada en el mérito deportivo.

"Somos los defensores de mantener las ligas locales y por eso, siempre estamos abiertos al diálogo con la UEFA. Esa es la premisa. Todo el mundo quiere mejorar el fútbol y tener los recursos necesarios para que sea un gran espectáculo", aseguró.

"Porque si los grandes clubes no tienen estos recursos, el fútbol se dañará. Habrá armonía institucional y voluntad de pensar en todo esto".

"Hubo una serie de presiones que hicieron que algunos clubes se retiraran o la valoraran de otra manera, pero el caso es que la propuesta aún existe pero se necesitan más recursos dado que tenemos una inversión importante, pagamos sueldos importantes".

"Y si Queremos que el fútbol sea un espectáculo por méritos deportivos, quien quiera que se mantenga este nivel de calidad debe tener en cuenta lo que nos proponemos”, concluyó.

Polémica por la SuperLiga no solo en el Barcelona

Barcelona queda fuera de la SuperLiga de Europa.

Los comentarios de Laporta se producen después de que el defensa azulgrana Gerard Piqué criticara a la ESL y dijera que los planes habrían "destruido todo el ecosistema del fútbol". En su conferencia de prensa del miércoles, el técnico del Barça, Ronald Koeman, criticó a la UEFA por centrarse solo en el dinero e ignorar a los jugadores de fútbol y entrenadores.

Las declaraciones del presidente del equipo hizo eco a través de un comunicado el jueves por la noche en el que reiteró que permanecerán en la SuperLiga europea.

"Hubiera sido un error histórico rechazar la oportunidad de ser parte de este proyecto como uno de sus miembros fundadores", se lee en el comunicado.

El comunicado del club también reiteró que la decisión final recae en los socios: “El FC Barcelona, como un club que siempre ha sido y será siempre propiedad de todos y cada uno de sus socios, se reserva expresamente el derecho a someter tan importante decisión a la aprobación final de sus órganos sociales competentes tras un cuidadoso y muy necesario estudio de la propuesta".

Mientras tanto, el Barcelona y Real Madrid no serán sancionados por La Liga, a pesar de ser dos de los tres clubes que aún quedan en la SuperLiga. El Atlético de Madrid se retiró de la competición europea el miércoles.

"No nos apresuremos en términos de sanciones", dijo el jueves el presidente de La Liga, Javier Tebas. "No buscamos aplicar ninguna sanción por el momento. No han abandonado LaLiga. Fue una propuesta que no ha sido fructífera”.

Otros equipos afectados por la SuperLiga

Seis equipos, incluido el Barcelona, le dicen adiós a la SuperLiga.

El Atlético de Madrid ya se retiró de la SuperLiga. "Estamos trabajando en medidas de protección para que esto no suceda en el futuro". El presidente del Villarreal , Fernando Roig, cuyo equipo se enfrenta con el equipo de Laporta el domingo en La Liga antes de enfrentarse al Arsenal en las semifinales de la Europa League cuatro días después, está de acuerdo.

"No se trata de prohibir a nadie", dijo. "Estoy totalmente en contra de prohibir o imponer sanciones. Tenemos que sentarnos alrededor de una mesa y hablar". Tebas dijo que ambos equipos deben ser "realistas" y considerar que la SuperLiga está "muerta".

"Se está disolviendo como un ‘terrón de azúcar’", dijo Tebas sobre la propuesta de la SuperLiga. "En solo 48 horas, casi se acaba. Si todo fuera maravilloso para el fútbol, no lo habrían hecho a nuestras espaldas, escondidos. O mienten o se equivocan de que esto ayudaría al fútbol cuando es el momento". al contrario, destruye el fútbol".

Tebas recordó al Barça y al Real Madrid que son poderosos por la competición española. "Es el poder de La Liga", dijo. "Son lo que son por las competiciones españolas".

Tebas cree que tanto el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como Laporta se equivocan al pensar que la SuperLiga es una necesidad para el fútbol. "La pandemia generó pérdidas y, obviamente, los clubes más grandes tienen mayores gastos", dijo.

"Pero aparte de la pandemia, el Real Madrid no ha generado pérdidas en los últimos cinco años. El fútbol europeo no va a quebrar en 2024. No tenemos esta catástrofe a la que se refieren".

Hasta el momento ningún jugador del Barcelona, a parte de Pique, ha dado a conocer su opinión sobre esta situación. Como ya te comentamos en La Verdad Noticias, el esposo de la cantante Shakira aseguró que el fútbol pertenece a la afición.

