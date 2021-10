Presidente de FIFA insiste en que la Copa Mundial sea cada dos años

La Copa Mundial de Fútbol es uno de los eventos más importantes dentro de este deporte. Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), insiste en que dicha justa mundialista se debe celebrar cada dos años y no cada cuatro como se hace hoy en día.

Infantino considera que celebrar la Copa del Mundo cada dos años no afectaría la calidad del torneo e incluso indicó que grandes eventos deportivos como el Super Bowl, en el caso del fútbol americano, se llevan a cabo todos los años y siempre logran emocionar a los millones de seguidores alrededor del mundo.

No obstante, como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, la UEFA no permitirá que los Mundiales se celebren cada 2 años, ya que los titulares de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol consideran que no es tiempo suficiente para mejorar la calidad de los partidos.

Infantino de FIFA defiende que la Copa Mundial se realice cada dos años

Infantino hará lo necesario para converse a otras organizaciones de aceptar su propuesta/Foto: DW

Durante una visita a Israel, Infantino aprovechó para defender su propuesta de disputar un Mundial cada dos años en lugar de tener que esperar cuatro años y el máximo responsable del organismo que rige el balompié mundial está seguro que los aficionados aprobarían el cambio.

"El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? La reputación de un evento depende de su calidad, no de la frecuencia. Cada año tienes un Super Bowl, Wimbledon o la Champions League y todos están emocionados y esperando", declaró el presidente de la FIFA.

Además aseguró: "Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación”.

“Ya hemos decidido que habrá una Copa del Mundo con 48 selecciones a partir de 2026. Si se lleva a cabo durante dos o cuatro años, todavía está en la fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico, tendría que celebrarse con más frecuencia", comentó Infantido sobre las clasificaciones de la Copa Mundial.

¿Cuándo es el próximo Mundial de Fútbol y dónde?

Qatar será la siguiente sede del esperado evento de fútbol/Foto: ESPN

Recordemos que el próximo Campeonato Mundial de Fútbol comenzará el 21 de noviembre de 2022, y se realizará en Qatar (Catar), un país de Oriente Medio. Son 32 equipos de diversas naciones que van a participar, y México es una de las selecciones que está compitiendo por avanzar hacia el torneo.

No obstante, el presidente de la FIFA seguirá visitando diversas federaciones de fútbol para convencer a las organizaciones de apoyar su plan de una Copa Mundial cada dos años, y en caso de aprobarse, muchas cosas podrían cambiar.

